Voici l’astuce pour éviter la buée sur ses lunettes en portant un masque

Daniel Heiferman, un chirurgien américain, a partagé sur Twitter son astuce, simple mais efficace, pour éviter l’apparition de buée sur ses lunettes lorsqu’on porte un masque. Et ça marche !



Le 12 novembre dernier, lorsque Daniel Heiferman a publié sur Twitter sa solution pour ne plus avoir de buée sur ses lunettes lorsqu’on porte un masque buccal, il ne s’attendait pas à un tel engouement. En moins d’une semaine, son message a récolté 75.000 retweets et a suscité des milliers de commentaires.

Et si c’était enfin l’astuce parfaite pour celles et ceux qui portent des lunettes et qui galèrent depuis des mois avec la buée ? En tout cas, elle a été testée et approuvée. Pourtant, elle est très simple. Pour ce neuro-chirurgien américain, il suffit d’utiliser un pansement afin de coller le haut du masque sur l’arête nasale. « Si vous avez des difficultés avec la buée sur les lunettes ou si vous avez du mal à garder votre masque sur votre nez, un simple pansement fait des merveilles. J’ai appris cela au bloc opératoire. N’hésitez pas à partager, cela peut sauver des vies », a écrit Daniel Heiferman sur Twitter.

If you’re having a hard time with glasses fogging or keeping your mask up over your nose, a simple bandaid does wonders. Learned it in the OR.

Feel free to share, it may save lives! pic.twitter.com/RBG8JGUzFS

— Daniel M. Heiferman, MD (@DanHeifermanMD) November 12, 2020