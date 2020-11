Le gros coup de gueule de Guillaume Canet après la censure subie par Marion Cotillard

Après avoir été censurée, Marion Cotillard a décidé de quitter Instagram cette semaine. Guillaume Canet défend sa compagne et adresse un message cinglant au réseau social.

Marion Cotillard a poussé un gros coup de gueule cette semaine après avoir été censurée par Instagram pour « nudité infantile » et a décidé de quitter le réseau social.

L’actrice avait posté en octobre dernier une photo d’elle torse nu lorsqu’elle était enfant pour remercier ses followers pour leurs messages à l’occasion de son anniversaire. Mais le réseau social a censuré la photo, la jugeant inappropriée et allant « à l’encontre des règles de la communauté ».

Une décision qui a conduit Marion Cotillard à quitter Instagram. « 15 jours après avoir posté une photo de moi enfant pour remercier les gens de m’avoir souhaité mon anniversaire… ceci est arrivé… On vit une époque formidable. Hasta la vista @instagram ».

« Non mais vous êtes sérieux ? »

Son compagnon Guillaume Canet s’est lui aussi adressé au réseau social en ne mâchant pas ses mots. « Non mais vous êtes sérieux @instagram ? Vous avez vu la photo que vous censurez ? On marche sur la tête ! On voit à peine ses épaules… c’est quoi la prochaine étape ? On parle des très nombreux comptes avec des gonzesses a poils qui montrent leur cul… Est ce que c’est parce que ce sont des comptes sponsorisés qui vous payent, que vous fermez vos gueules ? En gros il faut qu’elle vous donne combien @marioncotillard pour poster une photo d’elle enfant pour un anniversaire sans que vous qualifiez cela comme de la nudité enfantine.. il faut mettre que des photos en doudoune en fait ? Du coup il va falloir que vous remettiez quelques culottes à vos gagneuses ! À bon entendeur salut ! »

L’acteur ajoute les hashtags : #vousavezfachemanman #moileprochain #mondedefous, laissant présager qu’il pourrait également quitter le réseau social.