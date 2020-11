Le visage de Théo Hayez illuminera le match Belgique-Danemark

Durant la première mi-temps de Belgique-Danemark mercredi soir dans le cadre de la Ligue des Nations, Child Focus va mener une action visant à poursuivre les recherches du jeune Théo Hayez, porté disparu en Australie depuis le 31 mai 2019. Child Focus l’a annoncé mercredi.

Pendant les 45 premières minutes du match, un tifo numérique géant sera installé sur les tribunes vides du stade King Power at Den Dreef de Louvain grâce à la technologie de mapping vidéo. « Les spectateurs auront l’impression de voir des supporters tenant chacun un panneau les bras en l’air », peut-on lire dans le communiqué. « Ensemble, ces pixels formeront le visage de Théo, le jeune porté disparu. Sa photo sera ainsi montrée à tous les téléspectateurs en Belgique. L’espoir ultime est de pouvoir entreprendre de nouvelles pistes de recherche. »

« Il est vital de trouver des réponses »

Théo Hayez avait disparu en Australie le 31 mai 2019. Les circonstances de sa disparition restent floues et une enquête est toujours en cours. « Cette période, où nos amis et notre famille nous manquent à tous, nous donne l’occasion de souligner ce sentiment de manque et de montrer combien il est vital de trouver des réponses. Aujourd’hui, nous le faisons pour Théo, mais son cas n’est pas unique. Tout un chacun peut apporter son aide en restant alerte et en répondant à chaque appel lancé par notre Fondation », a déclaré Heidi De Pauw, directeur général de Child Focus.