Le kidnappeur d’un bébé maitrisé en pleine rue par un pro des arts martiaux

À New York, Brian Kemsley a été qualifié de héros après avoir maintenu au sol pendant de longues minutes un homme qui venait de tenter de kidnappé un bébé dans une poussette.

Ce lundi 9 novembre, vers 15h, Brian Kemsley se promenait avec sa copine près de Madison Square, à New York, lorsqu’il a vu un homme qui tentait d’enlever un bébé. « J’ai vu cet homme qui tirait sur la poussette en disant à tout le monde que c’était son bébé », explique le jeune homme de 33 ans.

En assistant à cette scène, Brian n’a pas réfléchi très longtemps. Il s’est approché de l’agresseur et lui a fait une prise de Ju-jitsu, un art martial japonais. Cela lui a permis de maitriser l’inconnu et de le maintenir au sol pendant de longues minutes jusqu’à l’arrivée de la police. Après environ neuf minutes, des policiers sont enfin arrivés et ont arrêté l’homme. Il a été transporté dans un hôpital pour une évaluation psychologique.

« Les bases de Ju-jitsu que j’ai appris il y a plus de 6 ans m’ont permis de contrôler cet homme fort et enragé, comme si c’était un bébé », a expliqué Brian Kemsley sur sa page Facebook en remerciant son coach.

HERO THWARTS KIDNAPPING: Brian Kemsley was walking with his girlfriend when he saw and heard a commotion on the Fifth Avenue side of Madison Square Park. He saw a man trying to rip away a stroller. https://t.co/fruDdh9djo

Des dizaines de passants ont assisté à cette scène. L’intervention de Brian a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont salué le courage et le sang-froid de jeune homme de 33 ans. Certains n’ont pas hésité à le qualifier de héros. Mais Brian préfère rester humble et refuse ce statut de héros. Il estime qu’il a seulement fait son devoir de citoyen et que c’est de cette manière que tout le monde devrait réagir.

Brian Kemsley, a 33-year-old Muay Thai instructor, caught a man trying to steal a baby from a stroller in Madison Square Park — and put his skills to work.

The “rear naked choke" brought him down, while a “seatbelt hold" kept the perp down. ⬇️⬇️⬇️https://t.co/UjeBl33Vir

— New York Daily News (@NYDailyNews) November 17, 2020