La célèbre pub Coca-Cola va disparaître de la place De Brouckère

L’administration régionale Urban.brussels a refusé lundi le permis d’urbanisme relatif à la prolongation de l’autorisation du panneau publicitaire Coca-Cola sur la toiture de la place De Brouckère qui fait face au boulevard Anspach à Bruxelles, relate mercredi Marc Debont, porte-parole du cabinet du secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine Pascal Smet, confirmant ainsi une information diffusée par le quotidien Le Soir.

Le permis délivré par la Ville de Bruxelles avait une validité de six ans et arrivait à échéance. La Région a cependant rendu un avis contraignant négatif, par le bras de son fonctionnaire délégué et sous l’égide de Pascal Smet. Le secrétaire d’Etat a fait valoir sa ligne de pensée, à savoir qu’il estimait que « cette publicité n’était pas harmonieuse, défigurait la vue et ne s’intégrait pas avec le bâtiment, qui est d’ailleurs inscrit sur la liste de sauvegarde », rapporte Marc Debont.

What kind of (advertising) messages do we still want on the Square De Brouckère? How big can they be? And in what style? Wasn't the old nostalgic neon advertising, for example, a lot more charming?

The debate is open!#BrusselsForPeoplehttps://t.co/wTMYqcesHW

— Pascal Smet (@SmetPascal) November 18, 2020