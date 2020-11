JCVD, devin ? Il avait prédit l’avènement du streaming

Des archives de 2001 montrent que Jean-Claude Van Damme peut aussi avoir le nez creux. À l’époque, il prédisait déjà le modèle du streaming utilisé par des plateformes comme Netflix et qui est aujourd’hui complètement adopté par la population.

En France, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) met en ligne les archives de la télévision française. Parmi celles-ci, il y a une interview donnée en 2001 par Jean-Claude Van Damme dans l’émission « Tout le monde en parle ». Invité par Thierry Ardisson, l’acteur belge a participé à « L’interview aware ».

JCVD avait vu venir le streaming

Dans cette séquence d’un peu plus de 18 min, JCVD expliquait notamment comment il voyait le futur sur le net. Il détaillait qu’il allait pouvoir toucher 250 millions de spectateurs en diffusant les films sur internet via « des antennes ». « Les gens vont appuyer sur un bouton. Ils ne vont pas devoir attendre 40h pour le téléchargement », prédisait l’acteur en détaillant une nouvelle manière de regarder des films.

À l’époque, les propos de Jean-Claude Van Damme pouvaient prêter à sourire. Pourtant, 19 ans plus tard, on se rend compte qu’il décrivait ce qui allait devenir le streaming et le fonctionnement de plateformes comme Netflix, Amazon Prime et Disney +.

JCVD a-t-il pour autant des talents de devin ? Pas sûr. Lors de l’émission, il déclarait qu’il n’allait probablement pas vivre jusqu’à 60 ans et qu’il était possible qu’il décède à 45 ans car il « travaille très très dur ». Or, 19 ans plus tard, notre Jean-Claude Van Damme national est toujours là. Il a fêté ses 60 ans le 18 octobre dernier.

Découvrez l’extrait (à partir de la quinzième minute) :