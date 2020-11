Rien ne semble impressionner l’ultra traileur Kilian Jornet. Après avoir couru sur les pentes des principaux sommets de la planète, gravi l’Everest deux fois en une semaine sans oxygène, il s’apprête à relever un nouveau défi: celui des 24 heures sur piste. Un challenge baptisé Phantasm 24.

Kilian Jornet a l’habitude de briller et d’ajouter son nom aux listes des records en tous genres. Mais cette fois-ci, celui qui est probablement le meilleur coureur d’ultra trail ne s’est pas fixé d’objectif. «Je veux juste sortir de ma zone de confort, essayer des choses différentes et voir ce dont je suis capable, qu’il s’agisse de grimper à haute altitude ou, dans le cas présent, de courir sur terrain plat», explique-t-il. «C’est amusant de découvrir les différentes choses que je peux faire. En plus d’être un bon test, s’entraîner sur le plat est l’occasion d’en apprendre davantage en matière de nutrition et de rythme. Ça me permettra ensuite d’appliquer ces connaissances à d’autres activités, à l’alpinisme par exemple.»

Un record vieux de 23 ans

Il n’empêche. Kilian Jornet a beau être là pour s’amuser, on imagine bien qu’il aura en tête le record de la discipline. Et celui-ci commence à dater: il a été réalisé par Yiannis Kourios en 1997. Le coureur grec avait parcouru 303,5 km, en bouclant 759 tours de piste. Soit une allure de 4min 45 au kilomètre sur 24 heures, un chiffre que les coureurs sauront apprécier à sa juste valeur! Le traileur préfère toutefois se montrer modeste. «J’ai vu les temps intermédiaires de Yiannis, je vais essayer de m’y tenir aussi longtemps que possible. Je connais la vitesse horaire que je dois maintenir, donc je connais le rythme pour chaque kilomètre et chaque tour. Bien entendu, les dix premières heures seront plus rapides, puis je ralentirai toutes les heures.»

S’il est habitué à gagner lors des courses en montagne, le traileur fera ici face à un tout autre défi, vu la régularité du terrain. Récemment aligné sur un 10 km, il a bouclé le parcours en 29 min 59 sec. Un temps plus qu’honorable, mais qui ne le place pas parmi les cadors de la course sur terrain plat.

Kilian Jornet a pourtant bien des atouts pour réussir dans ce type de défi. Il est capable de courir longtemps sans dormir, comme il l’a montré sur des courses comme l’ultra trail du Mont-Blanc (un parcours de 170 km dans les montagnes, bouclé en un peu plus de 20h). Et il a préparé au mieux ce défi Phantasm 24, recevant les conseils spécialisés d’entraîneurs et de kinésithérapeutes. «Nous, les sportifs de montagne, nous avons un gros moteur, donc c’est facile côté cardio et endurance», explique le coureur. «Je dois surtout travailler la vitesse, parce que mes jambes ne sont pas habituées à bouger aussi rapidement. Pour me préparer, j’ai consacré trois jours par semaine au travail de la vitesse sur piste ou sur route».

Pas de hasard

Pour sa tentative de 24 heures, il n’a rien laissé au hasard. En plus des échanges avec des entraineurs et kinés, il bénéficiera avec un peu d’avance d’une nouvelle chaussure, la Salomon S/LAB Phantasm (une chaussure de course sur route qui ne sera commercialisée pour le grand public qu’au printemps 2021). Il a également réfléchi à comment garder le moral sur un parcours aussi monotone qu’une piste d’athlétisme. Il changera de sens toutes les quatre heures, sur cette piste qu’il connaît désormais par cœur après des semaines d’entrainement.

Le jour et l’heure du début du défi ne sont pas encore connus. Ils ne seront communiqués qu’au dernier moment, puisque Kilian Jornet et son équipe attendent la meilleure fenêtre météo pour se lancer. Le sportif veut ainsi mettre chaque chance de son côté: même si peu de coureurs se sont frottés au record de Yiannis Kourios, celui-ci parait bien difficile à aller chercher!