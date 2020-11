Donald Trump limoge un responsable qui conteste ses accusations de fraude

Donald Trump a annoncé mardi limoger le patron de l’agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections, qui a contesté les accusations faites par le milliardaire républicain de fraudes « massives » à la présidentielle.

« La récente déclaration de Chris Krebs sur la sécurité des élections de 2020 était très inexacte, puisqu’il y a eu des irrégularités et des fraudes massives », a écrit le président sortant, qui nie toujours sa défaite au scrutin de novembre, dans un tweet. « C’est pourquoi, Chris Krebs a été démis de ses fonctions de directeur de l’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, avec effet immédiat. »

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed…

