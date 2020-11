Michael B. Jordan élu homme le plus sexy de 2020

L’acteur américain a été élu par le magazine People « homme le plus sexy » de 2020. Il succède à Chris Evans et Idris Elba.

C’est désormais une tradition qui dure depuis 1985. Tous les ans, le site People élit « l’homme le plus sexy » de l’année. Et 2020 n’a pas échappé à la règle, l’acteur américain Michael B. Jordan (« Black Panther », « Creed ») ayant reçu cette distinction ce mardi. « C’est cool », a déclaré le principal intéressé. « Vous savez, les gens me font toujours la blague: ‘Mike, c’est quelque chose que tu ne décrocheras probablement jamais.’ Mais c’est un très bon club auquel appartenir ».

Depuis quelques années, Michael B. Jordan, 33 ans, est un des acteurs les plus en vue d’Hollywood. Il n’hésite également pas à se positionner pour les causes qui lui tiennent à cœur, comme le mouvement Black Lives Matter. « Mes parents ont sacrifié tellement de choses pour ma sœur, mon frère et moi. Je suis juste reconnaissant. Honnêtement, ils ont eu un tel impact sur moi, sur qui je suis, sur la manière dont j’appréhende chaque jour. Sans cela, beaucoup de choses à mon propos ne seraient pas les mêmes. Tout revient à cette fondation. Je suis très reconnaissant de cela ».

Michael B. Jordan Is PEOPLE's Sexiest Man Alive 2020: 'The Women in My Family Are Proud of This One' https://t.co/RcwUKqAUYn (@michaelb4jordan) pic.twitter.com/SEAZTl13xs — People (@people) November 18, 2020