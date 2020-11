Un compte nommé “Qui veut violer Priscilla” (Betti) a vu le jour sur Instagram

Choquée, la chanteuse Priscilla Betti a réagi avec force après l’apparition d’un compte Instagram “Qui veut violer Priscilla”.

“Qui veut violer Priscilla? Toi. A priori. Et tes 18 abonnés aussi. Toi qui, en venant commenter ma photo, assumes publiquement avoir envie de me violer. Toi qui par ton acte consenti banalises le viol. Le viol. Celui qui détruit tant de personnes, tant de corps, tant d’âmes, tant de sourires. Tant de vies. Toi qui banalises la violence et qui la revendiques. Toi qui banalises la haine et qui l’incites”, a écrit la chanteuse dans une publication Instagram.

Sa publication, qui a été likée près de 4.000 fois, termine sur une citation de Bernard Werber: « L’important n’est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. »

La chanteuse, qui fait son retour sur scène avec la comédie musicale « Flashdance » et sa participation à « Danse avec les Stars », a reçu le soutien de nombreux internautes indignés, dont des personnalités célèbres.

« Mais c’est sérieux ??? », lance Julie Zenatti. De son côté, Laurent Ournac s’inquiète: « Le niveau des réseaux sociaux et ses dérives doit vraiment nous inquiéter et nous devons signaler systématiquement ce genre de comportement! »

Entre-temps, le compte « Qui veut violer Priscilla » a été supprimé.