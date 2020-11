Gagner de l’argent en regardant la tv et en faisant la sieste ? C’est possible !

La société de sous-vêtements Pockies est à la recherche d’une personne prête à passer une journée à regarder la télévision en sous-vêtement. La rémunération pour ce travail ? 500€.

On pourrait croire qu’il s’agit d’une farce, mais l’annonce est bel et bien réelle. La société néerlandaise Pockies, spécialisée dans les boxers, recherche une personne prête à passer une journée dans un canapé devant la télévision. Le but ? Trouver comment ajuster au mieux les sous-vêtements de la marque.

Comme pour toute offre d’emploi, l’employé parfait doit remplir plusieurs critères. Il doit notamment être prêt à faire dix fois la sieste le matin, ne prendre aucune initiative, et avoir de l’expérience dans le port de boxers. « Il est aussi extrêmement important que le candidat soit très paresseux, cela donne généralement de meilleurs résultats », confie Michiel Dicker, le fondateur de Pockiers, à Het Laatste Nieuws.

À la fin de sa journée, l’heureux élu devra remplir une enquête. Et c’est plus ou moins tout! « Relaxez-vous, regardez votre série télévisée préférée et continuez de respirer. Si vous pensez pouvoir faire cela, vous avez jusqu’au 25 novembre pour postuler. Le candidat sélectionné sera recontacté le 1er décembre », conclut Michiel Dicker.

