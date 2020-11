Covid-19 : les femmes et les jeunes sont les plus impactés psychologiquement

Quel est l’impact de la crise sanitaire sur la santé physique et mentale de la population mondiale ? C’est la question que se posent près de 200 chercheurs avec l’étude COH-FIT menée dans plus de 40 pays et dans 25 langues depuis avril dernier. Tandis que plus de 105.000 personnes ont déjà participé à l’enquête, de premiers résultats révèlent que les femmes et les jeunes sont les plus sensibles aux effets psychologiques de la pandémie.

D’après les premières analyses des chercheurs, la pandémie a fortement accru les états de stress, de solitude et de colère aux quatre coins du monde. En France, où 2.580 personnes âgées de 33 à 59 ans ont déjà été interrogées, cette hausse de l’anxiété a été observée chez 20% à 25% des répondants par rapport aux deux semaines qui ont précédé l’enquête et la période avant la crise sanitaire.

Des disparités existent toutefois entre hommes et femmes; ces dernières étant plus impactées par la pandémie sur le plan psychologique. Près de trois participantes sur dix (27%) affirment ressentir plus de stress depuis le début de l’épidémie de Covid-19 (contre 14% des hommes), 23% se sentent seules (contre 12% des hommes), et 24% éprouvent un sentiment de colère. Tout comme la gent féminine, la santé mentale des jeunes est touchée de plein fouet par la pandémie puisqu’ils sont 25% à ressentir une solitude accrue, et 22% à éprouver de la colère.

Une tendance mondiale

S’il s’agit de données françaises, les chercheurs précisent que la tendance est similaire dans les autres pays concernés par l’enquête, où les femmes et les jeunes semblent les plus sensibles aux effets psychologiques de la crise sanitaire. Seule la Grèce sort du lot avec des niveaux particulièrement élevés de stress, de solitude et de colère (66% des participants).

« Aujourd’hui, l’un de nos objectifs est notamment de renforcer l’inclusion d’enfants et d’adolescents. Les premiers résultats indiquent que les jeunes vivent plus mal cette situation et nous savons par ailleurs que nombre de troubles psychiatriques surviennent à cette période, indépendamment d’un contexte de crise sanitaire. Mieux comprendre ce qui se joue dans ces âges est essentiel », explique le Pr Marie-Odile Krebs, GHU Paris, Université de Paris, Institut de psychiatrie.

Les chercheurs se sont également intéressés aux stratégies d’adaptation utilisées en cette période particulière, autrement dit aux moyens mis en œuvre par une personne pour faire face à une situation problématique. La moitié des participants français a indiqué s’être plus tournée vers les médias. Un constat observé dans la majeure partie des pays ayant participé à l’étude. L’exercice physique, l’usage d’internet, les réseaux sociaux, et les contacts interpersonnels figurent également comme des stratégies d’adaptation employées par la population.

Pour participer à l’enquête : Coh-fit.com/?lang=fr.