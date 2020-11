Cinq applis pour se simplifier le télétravail

En dehors des outils propres à chaque profession et entreprise, il existe plusieurs applications, disponibles en ligne depuis n’importe quel navigateur et/ou à installer sur son smartphone pour faciliter la communication entre collègues, organiser des réunions à distance ou partager des documents importants.

Slack

Déjà incontournable avant la pandémie, Slack est encore plus indispensable maintenant. Cette application collaborative permet en effet de rester en contact avec l’ensemble des salariés de son entreprise. Elle fait aussi bien office de messagerie instantanée (à deux ou par groupes) qu’outil de partage des documents.

slack.com

Google Drive

Avec Drive, Google offre un formidable outil, pour particuliers et professionnels, pour stocker et partager avec les contacts de son choix différents dossiers et fichiers. En entreprise, il permet de travailler à plusieurs sur les mêmes documents, de les modifier avant de définitivement les valider, que ce soit depuis son ordinateur, son smartphone ou sa tablette.

google.com/drive

Zoom

C’est l’application star de l’année. Zoom a complètement démocratisé la vidéo-

conférence, permettant à tout un chacun d’organiser des conférences à distance, jusqu’à 100 participants. Elle est devenue d’autant plus incontournable qu’il n’est pas nécessaire de l’avoir installée ni même d’avoir un compte pour joindre une conversation, un seul lien de connexion suffit.

zoom.us

Microsoft To Do

Pour bien s’organiser, surtout lorsque l’on est seul chez soi, mieux vaut rédiger des listes de choses à faire, dans la journée ou plus tard. L’organisation de ces tâches, c’est précisément le rôle joué par Microsoft To Do (ex-Wunderlist). À travers cette application, il est possible de créer, de modifier et de suivre l’évolution de plusieurs listes thématiques de tâches. Pour vous aider, des rappels peuvent être programmés.

todo.microsoft.com

Evernote

Dernière application de cette sélection, Evernote est un spécialiste de la prise de note. Cela va du simple texte à la vidéo, du mémo vocal à la page Web. Le tout s’organise autour de carnets thématiques. Cette boite à idées se révèle indispensable pour y stocker toutes sortes de contenus à réutiliser ou à partager ultérieurement.

evernote.com