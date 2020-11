Recevez une prime en remplaçant votre ancienne chaudière au gaz

Saviez-vous qu’en Belgique vous pouvez bénéficier d’une prime en remplaçant votre ancienne chaudière au gaz ? Outre cette prime d’au moins 500 € pour le chauffage et/ou de 200 euros pour l’eau chaude, vous économiserez sur votre facture d’énergie.

En Flandre et à Bruxelles, il est obligatoire d’entretenir sa chaudière au gaz tous les deux ans. C’est aussi le cas en Wallonie, sauf pour les chaudières dont la puissance est inférieure ou égale à 100 kw qui peuvent être entretenues une fois tous les trois ans. Cet entretien permet d’éviter les pannes mais aussi de réduire la consommation de l’appareil.

Votre chaudière a plus de 20 ans ?

Si votre chaudière au gaz a plus de 20 ans, peut-être devriez-vous envisager de la remplacer. En effet, même lorsqu’elle est bien entretenue, une chaudière vieillit et devient de moins en moins performante. Parallèlement, des modèles plus efficaces et moins gourmands en énergie font leur apparition sur le marché. Vous l’ignorez peut-être mais il existe une prime pour remplacer votre ancienne chaudière. Cette prime octroyée par Gas.be est valable dans le cadre du remplacement d’un appareil au gaz naturel installé en Belgique avant le 1er janvier 2000. Pour en bénéficier, il faut donc que votre ancienne chaudière soit vieille de plus de 20 ans. Cette prime est d’au moins 500 € pour le chauffage et/ou de 200 euros pour l’eau chaude.

Les avantages d’une nouvelle chaudière

Ce n’est pas tout. En remplaçant votre vieille chaudière au gaz par un modèle plus récent et performant, vous consommerez moins et vous verrez la différence sur votre facture. Au total, une nouvelle chaudière vous fera économiser plusieurs centaines d’euros par an et la différence peut atteindre jusqu’à 700 € sur votre facture d’énergie annuelle. Remplacer votre ancienne chaudière, c’est donc bon pour votre portefeuille ! Mais pas seulement. Votre nouvelle chaudière à condensation au gaz est également bénéfique pour l’environnement car elle émettra entre 30 et 48% de CO2 en moins par an. Sans oublier que vous pouvez la combiner avec une source d’énergie renouvelable. Vous obtiendrez ainsi un meilleur rendement.

Enfin, en plus d’être plus économiques, les nouvelles chaudières sont aussi plus puissantes, compactes et silencieuses. Il y a donc beaucoup d’avantages à changer de chaudière.

