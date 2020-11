Six conseils pour gérer au mieux le chauffage de sa maison en hiver

Après l’avoir laissé quelques mois en «hibernation», la majorité d’entre vous a désormais rallumer son chauffage. Voici quelques conseils, bons pour le portefeuille mais aussi pour l’environnement, pour chauffer votre logement le plus efficacement possible.

Entretenir sa chaudière

En Belgique, l’entretien de votre chauffage central est une obligation légale et chaque citoyen (propriétaire comme locataire) est tenu d’entretenir sa chaudière. Chaque Région dispose de ses propres règles en la matière. Pour les chaudières au mazout, un entretien doit être effectué tous les ans. Pour les chaudières au gaz, la fréquence est d’une fois tous les deux ans en Flandre. Depuis 2019, c’est également le cas à Bruxelles. En Wallonie, la fréquence est récemment passée à deux ans sauf pour les chaudières dont la puissance est inférieure ou égale à 100 kw. Ces dernières peuvent être entretenues une fois tous les trois ans. Comptez environ 150 € pour un entretien effectué par un chauffagiste agréé. L’entretien permet d’éviter les pannes. Il permet aussi d’améliorer le rendement de la chaudière et ainsi de réduire la consommation (jusqu’à 10 %). Le fait d’entretenir sa chaudière est donc bon pour l’environnement mais aussi pour le portefeuille.

Baisser la température de 1°C

Lorsque le chauffage est allumé, la température moyenne dans les foyers belges est de 22,1°C. Bien que cette température soit moins élevée que dans d’autres pays européens (22,5°C en France et jusqu’à 23° en Norvège mais aussi en Italie et en Espagne), elles devraient être un peu plus basses. En effet, selon l’Agence française de la transition écologique (Ademe), la température idéale dans les pièces de vie d’une maison doit se situer entre 19°C et 21°C. Dans les chambres par contre, elle ne devrait pas dépasser 19°C. N’hésitez donc pas à placer des thermomètres dans les pièces pour vérifier la température. Avant de monter le chauffage, privilégiez plutôt le fait de mettre un gros pull, des chaussons et des chaussettes. Un geste simple qui est bon pour l’environnement et qui vous permettra aussi de faire des économies. En effet, selon une étude menée par l’Energy Saving Trust, le fait de baisser son chauffage de 1°C permet de réduire de 90 € la facture d’énergie annuelle d’un ménage.

Programmer le thermostat

La bonne gestion d’un système de chauffage passe aussi pour l’utilisation de la fonction « programmation » de son thermostat. Elle vous permettra de chauffer au mieux votre maison ou votre appartement en chauffant uniquement lorsque vous êtes là. Plutôt que de chauffer pendant la nuit et la journée si personne n’est présent dans le logement, programmez votre chauffage pour faire en sorte qu’il s’allume automatiquement peu avant votre réveil ou votre arrivée à la maison. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu’il s’allume entre 6h30 et 8h30 du matin et qu’il reprenne du service entre 16h et 22h. Pensez également à faire une autre programmation pour le week-end. C’est un geste qui ne prend que quelques minutes et qui peut avoir des effets importants sur votre facture énergétique.

Entretenir les radiateurs

On a vu l’importance, l’obligation même, d’entretenir sa chaudière. Mais il ne faudrait pas oublier les radiateurs. En effet, ils demandent aussi d’être entretenus. Lorsqu’ils ont cessé d’être utilisés pendant plusieurs mois, les radiateurs peuvent contenir de l’air. Résultat: ils ne chauffent plus de manière uniforme et ils peuvent faire du bruit. De temps en temps, il est nécessaire de purger ces radiateurs. Une opération assez simple que vous pouvez faire vous-même. De nombreux tutos disponibles sur Internet et sur YouTube vous aideront dans cette tâche. Pensez aussi à dépoussiérer de temps en temps vos radiateurs. Cela fera en sorte que la chaleur soit mieux diffusée dans la pièce. Toujours concernant les radiateurs, faites en sorte qu’ils ne soient pas obstrués par des meubles. Des meubles trop proches d’un radiateur ont tendance à absorber l’énergie thermique. Enfin, même si ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus esthétique, le fait d’installer des panneaux réflecteurs derrière les radiateurs permet de renvoyer la chaleur dans la pièce. Une astuce qui ne coûte pas très cher et qui est très efficace!

Vérifier l’isolation de la maison

Vous avez beau faire des efforts pour chauffer au mieux votre maison, ils peuvent être réduits à néant à cause d’une mauvaise isolation ou de vilains courants d’air. Pour empêcher l’air froid de passer en dessous de votre porte d’entrée, vous pouvez par exemple utiliser un boudin de porte. Le fait d’avoir des rideaux (et de les fermer !), voire encore mieux des volets, permet également de mieux isoler une habitation. Enfin, si votre logement est plus ancien, cela peut vouloir la peine d’envisager des travaux d’isolation (vitrage, toit, grenier, cave,…).

Aérer la maison

Ouvrir les fenêtres alors qu’il fait froid dehors ? Cela pourrait sembler contradictoire. Pourtant, là encore, c’est un petite geste simple mais nécessaire. En effet, le manque d’aération fait que l’air à l’intérieur de votre habitation devient humide. Or, plus le taux d’humidité dans l’air est élevé, plus il faut de l’énergie pour chauffer cet air. Même en hiver, il est donc conseillé d’aérer son habitation, deux fois par jour et pendant 10 minutes, en ouvrant grand les fenêtres. Cela permet de renouveler l’air, d’éliminer les odeurs ainsi que la pollution intérieure, mais aussi de faire rentrer de l’air plus sec qui demande moins d’énergie pour être chauffé.

Thomas Wallemacq