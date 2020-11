Mieux dormir grâce à une couverture pondérée de 12 kg? On a testé pour vous!

Tous les moyens sont bons pour mieux dormir. Y compris dormir sous une couverture pondérée pesant jusqu’à 12 kilos? C’est ce que nous avons essayé pour vous en testant la couverture Gravité.

Depuis quelques années, il existe une nouvelle promesse pour celles et ceux qui ont des troubles du sommeil ou des difficultés pour s’endormir: les couvertures pondérées. Le principe est aussi simple qu’étonnant. Une couverture lestée, remplie de microbilles de verre, dont le poids varie entre 4 et 12 kilos, exerce une légère pression sur l’ensemble du corps. Les bienfaits seraient nombreux: réduction du stress, de l’anxiété, des troubles du sommeil mais aussi augmentation du bien-être.

Des couvertures de 4 à 12 kilos

Curieux de vérifier les effets d’une telle couverture, j’en ai commandé une sur le site www.gravite.fr. Celles-ci sont commercialisées par Senso-Rex, l’entreprise à l’origine de la marque Gravity Blankets. Ces Polonais sont pionniers en la matière. Ils ont fabriqué leur première couverture en 2013 pour venir en aide à un enfant autiste qui en avait besoin. Aujourd’hui, l’entreprise engage une cinquantaine de personnes et vend des couvertures pondérées aux quatre coins du monde. Évidemment, un tel produit à un coût. Comptez 149 € pour une couverture pondérée de 135×200 cm (conseillé aux personnes de moins de 1m69) et 199 € pour un modèle plus grand de 155×200 cm. Il existe cinq poids différents : de 4 kilos (pour les enfants) à 12 kilos (pour les grands gabarits comme moi). Pour que des effets se fassent ressentir, il faut que la couverture pèse environ 10 à 15 % de votre poids. Par contre, vous allez devoir oublier l’idée de dormir à deux sous une telle couverture. En effet, les couvertures pondérées sont destinées à une utilisation individuelle.

Du coton 100 % bio

Quelques jours après ma commande, j’ai donc reçu un paquet de 12 kilos venu de Pologne. Les couvertures sont fabriquées à base de coton 100 % biologique issu d’Espagne. Par ailleurs, elles disposent du label Oeko-Tex 100 qui garantit que le produit ne contient aucune substance toxique. La qualité de fabrication est au rendez-vous avec une bonne finition et des petites astuces bien utiles comme le fait que des petits nœuds permettent d’attacher les coins de la couverture à l’intérieur de la housse pour qu’elle reste en place. Les couvertures pondérées Gravité se composent de deux parties: une housse non lestée et la couverture pondérée à l’intérieur. Bonne nouvelle: les deux peuvent être lavées à la machine (à condition qu’elle supporte le poids!). La matière est quant à elle très douce et agréable au touché. Par contre, j’ai été un peu moins convaincu par l’aspect esthétique de la couverture dont le revêtement en velours m’a davantage fait penser à une couverture de grand-mère. Mais évidemment, ce n’est pas le plus important.

Mon expérience

Je ne souffre pas d’insomnie ou d’importants troubles du sommeil. De manière générale, je dispose même de cette faculté (très pratique) de pouvoir m’endormir en 30 secondes dès que je rentre dans mon lit. Par contre, depuis que je suis tout petit, j’ai un sommeil très agité. Durant la nuit, je me tourne, je me retourne et je bouge sans cesse. Parfois, il m’arrive de me «perdre» dans mon lit en me réveillant sans savoir où je suis. Parfois, je parle aussi. Bref, sans vraiment que je m’en rende compte, il s’en passe des choses durant mon sommeil. Résultat: même après avoir dormi plus de 8h, je me réveille en étant terriblement fatigué.

Dès ma première nuit avec la couverture Gravité, l’expression tomber dans les bras de Morphée a pris tout son sens. La pression exercée par la couverture pondérée a d’abord fait remonter en moi d’agréables souvenirs d’enfance, quand ma maman bordait mon lit à la perfection et que les draps me scotchaient dans mon lit. Sous la couverture Gravité, on se sent dans un cocon. Il m’a quand même fallu plusieurs nuits pour m’adapter et adopter complètement cette nouveauté. En effet, il a fallu m’habituer à dormir avec ce «poids» sur moi qui restreignait mes mouvements et qui avait tendance à me réveiller lorsque je bougeais.

Après ces quelques nuits d’adaptation, les résultats sont là. Mon sommeil est nettement moins agité et je me sens moins fatigué. Les 12 kilos de la couverture ont fait leur effet. Contrairement à mon ancienne couette, la couverture Gravité ne bouge pas et elle est toujours sur moi lorsque je me réveille le matin. Un véritable miracle pour moi !

Mon verdict

L’effet est agréable sur la peau et sur le corps, et la sensation de bien-être est bel et bien présente. De plus, avec la fraîcheur des nuits d’automne, la couverture m’a permis de rester bien au chaud. À la longue, on ne ressent plus le poids. Par contre, quand il s’agit de refaire le lit, les 12 kilos se font bien ressentir! Après trois semaines de test, je suis conquis. Les bienfaits apportés à mon sommeil, et donc de manière générale à ma qualité de vie, méritent largement les 200 €. Par contre, maintenant que je suis habitué, je crains déjà les nuits chaudes d’été. Car si pour le moment, son poids et sa chaleur m’arrangent bien, elle risque de me faire transpirer et me donner beaucoup trop chaud d’ici quelques mois. Enfin, ce sera peut-être l’occasion de tester le modèle «été» qui abandonne le velours au profit d’un coton à haute respirabilité!

Si j’ai pu constater des effets bénéfiques sur mon sommeil, ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Heureusement, Gravité propose la «28 nuits de sommeil garanties» qui permet de renvoyer (à votre charge) la couverture si vous n’êtes pas satisfaits.

Thomas Wallemacq