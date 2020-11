Mélanger différents types de piles et batteries : à faire ou non ?

Gin tonic, whisky coca, vodka et jus de tomate… Dans un bar à cocktails, les mélanges sont légion. Mais voilà une tendance à éviter quand il s’agit de piles et batteries. Pourquoi ?

Nous avons déjà tous été confrontés à cette situation : un détecteur de fumée qui émet un bip sonore car ses piles sont pratiquement usagées (et le fait bien évidemment à deux heures du matin !), une télécommande qui n’exécute ce qu’on lui a demandé qu’après avoir appuyé sept fois sur le bouton, etc. Il est temps de mettre des piles neuves dans votre appareil ! Mais faut-il que ce soient les mêmes piles ?

Il est préférable de remplacer toutes les piles de votre appareil en même temps. Si vous ne remplacez pas toutes les piles au même moment, la pile la plus ancienne finira par passer sous un seuil de voltage trop bas. Cela aura pour conséquences de la faire gonfler puis de libérer un liquide corrosif pouvant endommager votre appareil.

Qu’en est-il du mélange de piles de marques différentes ? Malheureusement : il vaut mieux ne pas les mélanger non plus, même si elles sont de composition identique. La combinaison de différentes marques peut affaiblir les performances totales des piles et batteries. C’est la raison pour laquelle il est préférable de toujours utiliser des piles et batteries de la même marque et, de surcroît, des piles et batteries ayant la même date de péremption.

Il existe de nombreux types de piles différentes : rechargeables, non rechargeables, au lithium, alcalines,… Mais celles-ci ont des compositions chimiques différentes et ne doivent donc pas être employées ensemble.

Utilisez donc toujours des piles alcalines avec d’autres piles alcalines, des piles et batteries au lithium avec d’autres piles et batteries au lithium, etc. Dans le cas contraire, vous risquez d’endommager votre appareil et d’être confronté à une perte de performance. Pour chaque appareil, il est également préférable d’utiliser les piles et batteries recommandées par le fabricant!

Encore une astuce de plus: les piles et batteries orphelines à moitié pleines peuvent par ailleurs toujours vous servir dans des appareils fonctionnant avec une seule pile ou batterie, comme une horloge murale ou une balance de cuisine. De cette façon, vous retirerez le maximum de vos piles et batteries !

D’autres astuces pour l’utilisation correcte et sûre des piles et batteries? Rendez-vous sur https://www.bebat.be/fr/retirons-le-maximum-de-nos-piles-et-batteries