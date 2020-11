« Je pense que le vaccin ne devra pas être pris tous les ans »

Selon le docteur Moncef Slaoui, le « Monsieur vaccin de la Maison Blanche », le vaccin obtenu par l’Américain Pfizer et l’Allemand BioNTech ne devra sans doute pas être pris tous les ans. Grâce à son efficacité, il espère que notre mémoire immunitaire sera « raisonnablement durable ».

Lundi dernier, l’Américain Pfizer et l’Allemand BioNTech annonçaient que leur vaccin anti-Covid-19 était efficace à 90%, selon des résultats préliminaires, déclenchant une vague d’optimisme dans le monde entier.

Des doses tous les 3 ou 5 ans

Le docteur Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed pour les Etats-Unis, a indiqué sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » que ce vaccin ne devrait sans doute pas être administré tous les ans. « Je ne pense pas que ce sera un vaccin que l’on devra prendre tous les ans. C’est spéculatif car seul le temps nous le dira mais mon hypothèse est qu’il faudra donner, particulièrement chez les personnes âgées, des doses tous les 3 ou 5 ans mais certainement pas tous les ans », indique-t-il.

40 millions de doses en décembre

Moncef Slaoui a également donné plus de détails concernant le calendrier de vaccination américain. « Le vaccin développé va être soumis pour approbation à l’Agence américaine des médicaments probablement dans la semaine qui vient. Nous aurons un deuxième vaccin dont on aura les résultats prochainement et qui utilise la même technologie. Ces deux vaccins seront probablement approuvés dans les deux premières semaines du mois de décembre. Nous aurons entre 30 et 40 millions de doses pour le mois de décembre. On pourra commencer à vacciner les populations identifiées. Je pense que ce sera d’abord les personnes très âgées et le personnel soignant », explique-t-il.

Et en Belgique ?

Concernant la Belgique, « si les données scientifiques sont disponibles puis favorables, on espère un vaccin avant la fin de l’année », indique Noël Wathion, directeur adjoint de l’Agence européenne des Médicaments, qui se montre toutefois prudent.

Le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, a confirmé que la vaccination pourrait commencer « à la fin du mois de mars ». Les premières personnes à être vaccinées seront « le personnel de santé, les personnes de plus de 65 ans, puis un 3e groupe et ainsi de suite », ajoute Yves Van Laethem.

La Belgique a commandé 12,9 millions de doses à l’Américain Pfizer. Ce qui permettra donc de vacciner près de 6,5 millions de Belges, car il faut administrer deux doses par personne. La vaccin sera gratuit.

Un autre vaccin efficace à près de 95%