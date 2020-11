Quelles activités pour se détendre pendant ce second confinement ?

Parce qu’on tourne vite en rond lorsqu’on est enfermé chez soi sans voir personne, voici quelques activités qui devraient vous permettre de vivre plus sereinement cette période compliquée.

Prenez l’apéro en ligne

Très en vogues lors du premier confinement, les apéros en ligne semblent quelque peu oubliés depuis plusieurs mois. Il existe pourtant plein d’applications qui permettent de garder contact avec ses proches à distance, les plus connues étant simplement Messenger, Whatsapp, Skype, ou encore Facetime. C’est sans oublier Houseparty, cette app gratuite qui permet d’organiser des apéros rassemblant jusqu’à huit personnes. Elle propose également des jeux virtuels pour se détendre ensemble. En parlant de jeux, de nombreux jeux de société sont aussi disponibles sur smartphones et tablettes. Il est donc tout à fait possible de jouer à « 7 Wonders », « Les Colons de Catane », ou encore au traditionnel « Uno » avec ses amis en ligne.

Passez du temps en cuisine

Confinement oblige, il n’est plus possible de se rendre au restaurant pour profiter d’un bon repas. C’est peut-être l’occasion de tester de nouvelles recettes, que ce soit seul, en couple, ou avec ses enfants. De nombreux sites et chefs ont profité du confinement du printemps pour mettre en ligne des idées de petits plats aussi bons qu’originaux. Les émissions de télévision avaient également redoublé d’efforts pour attirer les spectateurs. « Tous en cuisine » de Cyril Lignac avait par exemple rencontré un très joli succès auprès des téléspectateurs. Si, à l’heure actuelle, un retour de l’émission avant Noël n’est pas envisageable, il est toujours possible de retrouver les replays et recettes en ligne. Et ce n’est pas parce que nous sommes confinés que l’on ne peut pas se faire plaisir en dégustant une bonne raclette ou tartiflette. L’important étant, comme le reste de l’année, de ne pas abuser des bonnes choses.

Pratiquez du sport

Les compétitions amateurs à l’arrêt et les salles de sport fermées, il est difficile pour certains de trouver la motivation pour faire du sport. Pourtant, garder un mode de vie sain fait partie des conseils de l’AViQ pour traverser cette période compliquée. Faire du sport est également un excellent moyen de lutter contre le stress. Pourquoi donc ne pas chausser vos baskets pour sortir courir et vous aérer l’esprit ? Si la course à pied n’est pas pour vous, ce confinement peut-être l’occasion de vous mettre à la musculation, au fitness, au yoga, ou encore à la Zumba. Une nouvelle fois, vous trouverez en ligne de nombreux exemples d’exercices faciles à reproduire chez vous.

Prenez l’air en forêt

Lors du premier confinement, il était interdit de sortir de chez soi, sauf pour les déplacements essentiels. Pas question donc de prendre sa voiture pour aller se balader dans le pays. La situation a changé durant ce deuxième confinement. Il est désormais possible d’aller se balader en nature où bon vous semble et en vous rassemblant à quatre personnes maximum. À condition évidemment de respecter les règles de distanciation sociale et de porter le masque. Ces balades dans la nature sont des occasions parfaites de garder un lien social tout en redécouvrant notre beau pays. Attention toutefois à éviter les zones touristiques les week-ends de beau temps, sous peine de vous retrouver en contact avec de nombreux autres randonneurs. Pour des idées de randos dans tout le pays et pour tous les niveaux, rendez-vous sur notre site : https://fr.metrotime.be/tag/outdoor/

Bricolez

Le jour de leur réouverture, le 18 avril dernier, les Belges s’étaient rendus en masse dans les magasins de bricolage. Ce qui avait provoqué de longues files devant certaines grandes enseignes. Cette fois, les magasins de bricolage et les jardinières sont bel et bien restés ouverts. L’occasion parfaite de réaliser ces travaux que vous reportez depuis (trop) longtemps, qu’il s’agisse de poser du parquet, des étagères, ou tout simplement de repeindre un mur ou un meuble.

Dévorez un bon bouquin ou (re)découvrez une série

Avec les températures qui chutent à l’approche de l’hiver, la tentation de se mettre sous un plaid pour regarder un film ou une série est de plus en plus grande. Et le confinement est l’excuse parfaite pour binge-watcher une nouvelle série, ou tout simplement pour en reprendre une autre à zéro. Rien de tel en effet qu’un vieil épisode de « Friends » ou un bon film de Noël pour retrouver le moral. Il en va de même pour ce roman que vous voulez lire depuis semaines et que vous n’avez pas encore pris la peine d’ouvrir. À la recherche de bons plans ? Rendez-vous sur : https://fr.metrotime.be/category/culture/.

Ne refoulez pas vos émotions

La situation que nous vivons actuellement est inédite et difficile pour chacun d’entre nous. Pour la passer le plus sereinement possible, il est important de parler de ce que vous ressentez avec vos proches. Si vous vous sentez dépassé, n’hésitez pas à contacter un professionnel de la santé. Si vous ne savez pas vers qui vous tourner, il existe plusieurs numéros d’appel gratuits avec des professionnels au bout du fil qui sauront vous écouter. Plus d’infos : www.trouverdusoutien.be.