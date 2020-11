Un ex de Worlds Apart cherche du travail et inquiète

Comme tous les artistes, Nathan Moore, un ancien des Worlds Apart, ne peut plus monter sur scène. Il avoue rencontrer de sérieuses difficultés financières.

Nathan Moore a connu le succès dans les années 1990 avec ses compagnons des Worlds Apart. Le boys band a traversé la planète pendant quelques années, allant de succès en succès. Mais la réussite n’a été qu’éphémère. Nathan Moore cherche aujourd’hui du travail. « Ancien chanteur qui cherche du travail », écrit-il sur Facebook et Instagram en partageant des photos de lui. « Libre pour les soirées privées d’ici quelques semaines (et avec maximum six personnes). »

Ces photos ont inquiété ses fans, puisqu’on le voit travailler dans un secteur qui n’est pas du tout le sien. Nathan Moore a effectivement décidé de ne pas se laisser abattre, et travaille sur des chantiers. « Ouvrier travaillant très dur disponible à l’embauche. Malheureusement, je chante souvent pendant que je travaille » s’amuse-t-il dans son post. Du côté plus préoccupant, il semble avoir du mal à s’offrir une « douche chaude ».

L’ancienne star aurait dû retrouver le public dans le cadre de la tournée Born in the 90 (à laquelle participent également Larusso et Allan Théo). La crise sanitaire en a décidé autrement, et toutes ces anciennes stars doivent ronger leur frein en attendant de retrouver la lumière.