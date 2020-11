Tous les Belges vaccinés contre le coronavirus d’ici fin 2021 ?

Deux experts belges font le point alors que la perspective d’un vaccin efficace contre le coronavirus se précise.

Cela fait maintenant plusieurs mois que plusieurs sociétés pharmaceutiques travaillent jour et nuit pour développer un vaccin efficace contre le coronavirus. Et leur travail semble porter ses fruits, Pfizer/BioNTech et Moderna ayant annoncé récemment avoir développé un vaccin efficace dans respectivement 90% et 94,5% des cas.

Des effets secondaires courants

La perspective d’un vaccin qui faciliterait un retour à la vie normale se précise donc de plus en plus. « 90% ou 94%, c’est plus ou moins la même chose, cela ne change rien. Dans tous les cas, ce sont des chiffres qui donnent beaucoup d’espoir », se réjouit pour Het Laatste Nieuws le virologue de la KUL Johan Neyts. « Avec un nouveau virus, il y a toujours beaucoup d’attente. On ne sait pas combien d’anticorps sont nécessaires dans le sang pour assurer une protection suffisante. Obtenir ces résultats seulement 11 mois après l’apparition du virus, c’est spectaculaire ».

Cet avis est également partagé par Pierre Van Damme de l’Université d’Anvers. « Ce sont des avancées gigantesques, tant pour la science que pour la santé publique ». Surtout que les effets secondaires des vaccins, qui ont été contrôlés par des organismes de contrôle indépendants, sont très limités. Pour le vaccin de Moderna, 10% des testés ont ainsi expérimenté de la fatigue, 9% des douleurs musculaires et un petit groupe se plaignait de maux de tête, de douleurs articulaires, et de rougeurs au niveau de l’injection. « Rien de plus normal après une vaccination », confie Johan Neyts.

Un geste solidaire

Selon les experts, nous avançons donc dans la bonne direction. « Si nous maintenons ce rythme, il est possible que chaque Belge ait eu la possibilité d’être vacciné d’ici fin 2021 », précise Pierre Van Damme. Reste donc à convaincre ceux qui ne croient pas en l’efficacité des vaccins. « Selon une étude de notre université, huit Belges sur dix sont prêts à se faire vacciner. Il est donc très important de comprendre pourquoi certaines personnes ne veulent pas du vaccin afin de leur fournir des réponses claires ».

Il rappelle enfin que se faire vacciner est aussi une question de solidarité. « Il y aura des gens qui ne pourront pas recevoir le vaccin, par exemple ceux qui suivent un traitement contre le cancer. En vous faisant vacciner, vous vous protégez vous-même, mais vous protégez aussi les autres », conclut Pierre Van Damme.