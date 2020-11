Le cocooning selon Sophie Pendeville : « Ce qui compte, c’est d’être bien entourée »

Alors que l’on s’apprête à la découvrir dans une toute nouvelle émission immobilière signée RTL-TVI, Sophie Pendeville nous livre ses petites astuces pour un moment de détente dans un chez-soi bien douillet à l’occasion de ce numéro spécial cocooning.

Dès ce samedi, on retrouvera Sophie Pendeville à la présentation d’une toute nouvelle émission sur RTL-TVI : « Je vends ma maison ». De la mise en vente à la signature, l’animatrice accompagnera les Belges qui rêvent de vendre leur bien immobilier dans les meilleures conditions, grâce aux conseils avisés d’experts.

En quoi consiste votre nouvelle émission ?

« Comme son nom l’indique, dans ‘Je vends ma maison’ nous allons aider différentes personnes à vendre leur bien. Que ce soit des maisons ou appartements, et un peu partout en Belgique. Je suis en compagnie de trois experts. Ces trois agents immobiliers [de l’agence WeInvest] donneront des conseils pour vendre convenablement son bien, au juste prix selon la région. Ils indiqueront aussi les petites choses à éviter si on veut vendre sa maison le mieux possible. En plus de cela, des experts extérieurs, comme en peinture et en décoration, nous rejoindront pour nous donner des conseils supplémentaires. »

Des exemples de ces conseils pour mettre les maisons en valeur ?

« Un des principaux conseils de home staging [valorisation immobilière] que l’on donne dans l’émission, c’est de dépersonnaliser la maison au maximum pour que les nouveaux propriétaires puissent s’y projeter. Effectivement, il faut se dire que quand on fait visiter son bien, on n’est plus chez soi. Cela doit devenir un appartement ou une maison témoin. Il faut laisser la maison respirer pour donner l’envie aux nouveaux propriétaires d’y habiter. Ouvrir les rideaux, éviter les lits défaits ou les cartons de rouleaux de papiers toilette qui trainent dans la salle de bain… Dépersonnaliser un maximum, c’est vraiment le conseil à donner ! »

Il existe de nombreuses émissions immobilières. Qu’est-ce que celle-ci a de différent ?

« Il y a toujours de belles histoires derrière ces ventes et parfois de chouettes surprises ! Tout tourne autour de l’histoire des propriétaires. Ces histoires plus ou moins touchantes : parfois on vend son bien pour une super raison, parfois pour des raisons un peu plus triste.

C’est vrai que des émissions sur le sujet, il y en a déjà pas mal. Sauf qu’en général, ils cherchent à acheter, et pas à vendre. Ici, ce sont parfois des couples dans de grosses difficultés financières et qui essayent de vendre depuis très longtemps. Il faut aussi pouvoir mettre les gens en garde de ce genre de situations. Ne pas se mettre trop d’étoiles dans les yeux, en se disant qu’on aime tellement sa maison qu’elle vaut 600.000€, alors qu’elle ne vaut pas du tout ce prix-là. C’est bien parfois de ramener les gens sur terre. Ça, c’est un aspect de l’immobilier dont on parle assez peu à la télévision. »

Pour vous, quelle serait la maison idéale pour cocooner ?

« En ce moment, j’espère que je suis en train de faire une maison dans laquelle je serai hyper contente de cocooner (rires !) En parallèle de l’émission, j’étais aussi dans la vente de mon appartement et l’achat d’une maison où il y aura énormément à faire. Pour cocooner, ce ne sera pas tant l’endroit mais surtout la manière dont je vais décorer pour en faire mon endroit chouchou. Avec des objets qui me rappellent ma famille. Je chine énormément, donc j’ai beaucoup de meubles anciens qui viennent d’un peu partout. J’aime les vieux meubles, ceux qui racontent déjà une histoire !

Pour moi, l’endroit idéal c’est un endroit avec beaucoup de chaleur. Il me faut aussi de la couleur. Pas spécialement sur les murs, je l’amène autrement. Pour moi, c’est vraiment une question de décoration et de choix de peintures. Mais toujours très clair, je préfère les teintes très lumineuses. »

Votre journée cocooning parfaite, elle ressemblerait à quoi ?

« Un bon feu de bois, un bon plaid, des bons films, du chocolat chaud et ma famille autour de moi. Ça c’est vraiment l’idéal ! Ou alors avec les copines, se regarder un bon film toutes ensemble au chaud et se raconter nos vies. Le principal c’est d’être avec les gens que j’aime. Finalement, quel que soit l’endroit, je serai toujours bien si je suis bien entourée ! »

Vous avez une tisane mythique ou une recette réconfortante qui vous est incontournable pour ces longues soirées d’hiver ?

« On ne va pas se mentir, je suis une bille en cuisine ! Donc je n’ai pas vraiment de recette, bien qu’une bonne soupe, poireaux ou potirons, j’adore ça ! Par contre j’ai une tisane que j’adore : le roobois des amants [au Palais des Thés], je suis totalement fan de cette tisane ! Elle est hyper agréable, je m’en fais tous les soirs en ce moment ! »

Vous êtes maman d’une petite fille, c’est encore possible d’avoir des journées cocooning avec un enfant en bas-âge ?

« Non (rires !) Disons oui et non. Au final, quand elle fait la sieste j’ai deux heures pour moi. Ça ne va pas durer très longtemps mais j’en profite encore un petit peu ! Quand j’ai des journées off et qu’elle est à la crèche, je profite parfois d’un moment pour moi parce que ça fait du bien et qu’on en a tous besoin ! »