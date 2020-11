Déchets: des citoyens profitent du confinement pour se mobiliser

Confinement ou non, pas question d’arrêter de militer pour les citoyens responsables. Voici quelques récentes initiatives visant à réduire la pollution liée aux déchets, tout en respectant le confinement.

En France, il n’est plus possible de sortir qu’une heure et à moins d’un kilomètre de chez soi, confinement à la française oblige. Certains mettent à profit l’heure impartie pour mettre le nez dehors et ramasser les déchets qui traient. C’est le challenge proposé par le militant écologiste Benjamin de Molliens, cofondateur du projet Plastic Odyssey (un navire qui fait le tour du monde pour ramasser les déchets). Le principe est simple. Chaque fois que l’on sort de son domicile (que ce soit pour faire du sport, faire les courses ou se balader), on fait la chasse aux déchets.

L’avantage avec les réseaux sociaux, c’est qu’un défi comme celui de Benjamin de Molliens ne connaît pas de frontières. Ainsi, en l’espace d’un week-end, de nombreuses personnes partout dans l’Hexagone ont pris part au challenge, comme en témoignent les nombreux posts Instagram estampillés du hashtag #Nettoietonkm. Une initiative qui remet au goût du jour le « plogging », tendance venue de Suède qui consiste à faire son jogging un sac-poubelle à la main tout en se baissant régulièrement (et même pourquoi pas faire des squats et des fentes) afin de ramasser les détritus qui jonchent le sol.

🌎🌏🌍100KM POUR LA PLANETE 🇬🇧⬇️

28km🏃‍♂️🚮 de plogging, 40kg☢ de déchets récoltés, 86km🚵‍♂️ de VTT, du Ploggfit🏋️‍♂️ et une… Publiée par Clément Chapel sur Lundi 16 novembre 2020

Le mois dernier, un projet d’une autre ampleur faisait parler de lui dans les médias. Le Britannique Edmund Platt, marseillais d’adoption et fondateur de l’association « 1 déchet par jour », s’est donné pour mission de traverser la route qui longe la ligne TGV Marseille-Paris… à pied ! Son objectif ? Ramasser tous les masques usagés jetés sur la voie publique, mais aussi les mégots de cigarette ou encore les emballages de fast-food. Le photographe et vidéaste Fred Munsch, également originaire de Marseille, l’accompagne dans ce périple qui devrait s’achever dans les semaines à venir.

À l’international, des initiatives visant à réduire la pollution liée aux déchets sont également mises en place. C’est notamment le cas en Afrique du Sud, dans la ville de Johannesburg, où l’association caritative locale « Love Our City Klean » (LOCK), propose aux gens de recycler leurs déchets, en échange d’une monnaie virtuelle leur permettant de se procurer des produits de première nécessité, notamment des denrées alimentaires.