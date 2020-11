Atterrissage mouvementé en Alaska: l’avion percute un ours!

Mieux vaut être réparé à tout avant de faire atterrir un avion à Yakutat. Un pilote a eu une sacrée surprise lorsqu’il a vu apparaitre un ours sur la piste sur laquelle il venait de se poser. L’animal n’a pas survécu au choc.

C’est un accident d’agitation pour le moins inhabituel. Le vol 66 d’Alaska Airlines arrivait de Cordova à Yakutat lorsque les pilotes ont vu deux ours traverser la piste. « Le train avant a évité les ours, mais le commandant de bord a ressenti un impact sur le côté gauche après qu’ils soient passés sous l’avion », indique la compagnie aérienne. Les pilotes ont ensuite repéré un ours allongé à plusieurs pieds du centre de la piste alors qu’ils menaient le Boeing 737-700 vers le parking.

Alaska Airlines 737 damaged after hitting a bear on landing at Yakutat airport, Alaska.

Le capot du moteur gauche de l’avion a été endommagé lors de la collision. Aucun des passagers n’a été blessé. Après avoir été informés de l’incident, les équipes de maintenance et d’exploitation de l’aéroport ont enlevé la carcasse de l’ours. Sam Dapcevich, du ministère des transports et des installations publiques de l’Alaska, assure que ce genre d’incident est rare. «J’ai été en Alaska toute ma vie et nous avons eu des avions heurtés des oiseaux et d’autres animaux… mais c’est le premier cas d’ours dont j’ai jamais entendu parler!»

Une autre collision très particulière

En 1987, une autre collision improbable s’était produite entre un animal et un avion d’Alaska Airlines. Un avion décollait de Juneau lorsqu’il avait percuté… un poisson. Un aigle qui volait à proximité venait de pécher un poisson, et avait lâché sa prise en croisant l’avion au décollage. La probabilité pour un poisson de mourir en percutant un avion était pourtant particulièrement faible.