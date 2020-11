VIDEO. Une main-robot pour supporter son célibat et raviver la flamme

Au Japon, des chercheurs de l’université de Gifu ont mis au point une main-robot pour donner la sensation d’une présence aux célibataires lors d’une promenade.

D’après une étude du National Institute of Population and Social Security Research, près de 42 % des hommes et 44 % des femmes âgés entre 18 et 34 ans ont déclaré être encore vierges au Japon.

Leur donner l’envie d’être en couple est donc aujourd’hui l’objet de recherches qui ont notamment donner naissance à cette main robotique aux propriétés très particulières.

Elle diffuse en effet un parfum qui simule la présence d’une autre personne. Elle serait en outre capable de transpirer à travers un revêtement en gel synthétique doux disposant de pores artificiels.

Cette main-robotique serait également couplé à une application qui permet de diffuser des sons de présence comme des pas ou le bruit d’un vêtement.

Dans une vidéo de présentation de ce prototype, on peut notamment voir cette main composée d’un avant-bras qui s’attache à celui de son porteur. Un système de contre-poids permet de donner l’illusion de tenir la main d’une autre personne en mouvement.

Ce système vient s’ajouter à d’autres proposés actuellement sur le marché comme les poupées à taille réelle.