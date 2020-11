Une ambulance volée pendant une intervention

Au Pays de Galles, une ambulance a été volée alors que les ambulanciers soignaient encore un patient à l’intérieur de sa maison, selon LadBible.

L’ambulance était en effet garée devant une maison à Shotton, dans le nord du Pays de Galles, alors que les ambulanciers soignaient un patient chez lui. Le véhicule a ensuite été retrouvé abandonné et endommagé à proximité de là.

Selon le service d’ambulance gallois, cette « extrême irresponsabilité » aurait pu entraîner des « dommages très graves ».

Après avoir réalisé que le véhicule avait disparu, une autre ambulance avait été envoyée pour aider l’équipe soignante qui avait non seulement besoin de transférer le patient à l’hôpital, mais aussi d’un équipement spécifique durant le transfert.

« Nos services sont très occupés à faire face aux pressions hivernales, parallèlement aux défis de la pandémie », a expliqué un porte-parole du Welsh Ambulance Service. « C’est un événement très rare, il est traité avec beaucoup de sérieux. Le vol d’une ambulance est un acte extrêmement irresponsable. »

« Comme si nos services n’avaient déjà pas assez à gérer en cette année, nous devons en plus faire face à une stupidité insensée », a ajouté Lee Brookes, directeur des opérations. La police du nord du Pays de Galles enquête actuellement sur ce vol.

Last night one of our emergency ambulance's was stolen from the Shotton area of Flintshire, whilst the crew were treating a patient at their home address.

The theft of an emergency ambulance is an extremely irresponsible act.

Full statement here: https://t.co/tQVLPfwgSv pic.twitter.com/chQ6NQT1bC

— Welsh Ambulance (@WelshAmbulance) November 15, 2020