Saint Nicolas doit « respecter les distances et porter un masque »

Saint Nicolas est autorisé à venir en Belgique sans quarantaine et n’est pas soumis au couvre-feu, a précisé lundi Yves Van Laethem, porte-parole interféréral Covid-19 lors de la conférence de presse du Centre de crise.

“Vous savez que le gouvernement a adressé une lettre qui a autorisé saint Nicolas à venir sans quarantaine et en étant exempté de couvre-feu », a-t-il rappelé.

Néanmoins, « il doit malgré tout respecter les distances et porter un masque. Il devra aussi se laver les mains le plus fréquemment possible », a-t-il ajouté.

« Saint Nicolas apportera entre autres des cadeaux chez les parrains, marraines et grands-parents, soit toutes les personnes qui ont eu un manque affectif ces derniers mois. Mais sans doute aussi des personnes plus à risque », a souligné Yves Van Laethem.

Le porte-parole encourage à faire la distribution de cadeaux de la manière la plus prudente possible.

« Le moyen le plus sûr est sans doute de tout apporter à la maison des parents. On comprend que beaucoup voudront les remettre à leurs petits-enfants, mais il faut essayer que cette remise de cadeaux se fasse dans les conditions les plus sûres, par exemple à l’extérieur ou dans un espace ventilé, avec de la distance et en portant un masque. »