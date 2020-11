Coronavirus: Une nouvelle porte d’entrée pour le virus découverte

Les recherches sur le SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19, progressent de jour en jour. Il est désormais établi que le virus dispose d’au moins deux portes d’entrée pour rendre malade le porteur du virus.

En janvier dernier, lorsque la Covid-19 a déferlé sur la planète, les médecins étaient perdus: personne ne savait vraiment comment contenir la maladie, comment éviter les ravages du virus, comment réduire la gravité des infections. C’est face à ce manque de connaissances que les gouvernements ont dû se résoudre à confiner les populations.

Près d’un an plus tard, on commence à y voir plus clair. La revue Science rapporte que le virus aurait en fait deux solutions pour se propager dans notre corps, et non une seule. Globalement, pour nous infecter, le SARS-CoV-2 a recours à la protéine « spike ». Celle-ci permet au virus de s’accrocher à nos cellules. Tout l’enjeu pour les chercheurs est de comprendre comment cette protéine permet au virus de percer les défenses de nos cellules. Des chercheurs de l’Université de Bristol pourraient avoir fait une découverte importante de ce côté-là.

Un nouveau récepteur

Ils ont confirmé que la protéine « Spike » du virus vient seulement se fixer sur un le récepteur ACE2, comme on le savait jusqu’ici. Celui-ci est présent dans les reins et les poumons, ce qui explique que ces organes soient régulièrement affectés chez les malades (il est aussi présent dans les testicules, ce qui peut poser des problèmes de fertilité). Ces chercheurs ont aussi découvert qu’un deuxième récepteur offre une porte d’entrée au virus: le Neuropiline-1.

Ce constat ouvre la porte à de nouveaux traitements, qui pourraient se baser sur les spécificités de Neuropiline-1. Des chercheurs envisagent d’avoir recours à des anticorps de synthèse afin d’empêcher l’interaction entre la protéine du virus et ce récepteur. Quoi qu’il en soit, le développement d’un nouveau médicament basé sur cette recherche prendra encore du temps. En attendant, les gestes barrière et la réduction des contacts sociaux restent indispensables pour éviter la propagation de l’épidémie.