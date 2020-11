Le chanteur Jeremih aux soins intensifs à cause du coronavirus

L’interprète de « Birthday Sex » se trouve dans un état critique après avoir été contaminé par le coronavirus.

Depuis samedi, de nombreux rappeurs dont 50 Cent appellent leur communauté à prier pour Jeremih, hospitalisé à Chicago à cause du coronavirus. Si l’on ne sait pas depuis combien de temps le chanteur de R’n’B est hospitalisé, il est par contre sûr que son état de santé est inquiétant. D’après TMZ, Jeremih serait d’ailleurs en unité de soins intensifs et sous respirateur.

pray for my boy Jeremih he’s not doing good this covid shit is real. 🙏🏿 pic.twitter.com/o7eWGAfZJM

— 50cent (@50cent) November 14, 2020