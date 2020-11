La femme de Nagui épinglée pour non-respect des mesures sanitaires

L’actrice Mélanie Page a été vivement critiquée pour avoir publié une photo de tournage sur les réseaux sociaux.

Depuis septembre et jusqu’à décembre, Mélanie Page, la compagne de Nagui, et une ribambelle d’autres acteurs, tournent pour une nouvelle série qui sera diffusée l’année prochaine sur France 2. Intitulée « 30 vies », cette série est l’adaptation d’un feuilleton québécois du même nom qui suit le quotidien de professeurs, parents, et élèves dans un lycée. Elle sera dans un premier temps composée de six épisodes diffusés en prime time sur France 2.

Pour promouvoir la série (qui est produite par Air Productions, la société fondée par Nagui), Mélanie Page n’a pas hésité à publier un cliché sur Instagram en compagnie d’autres acteurs. Problème, presque personne ne porte de masque sur la photo et la distanciation sociale n’est pas respectée. Ce que n’ont pas manqué de remarquer certains internautes.

« Et les masques et gestes barrières! Je ne comprends pas qu’on montre de telles photos », écrit notamment l’un d’entre eux. Une autre affirme de son côté être « un peu gênée » par ces photos car « personne n’est masqué ». « Et ils sont où les masques et les gestes barrières? Des gens meurent tous les jours de ce virus et vous vous permettez de montrer ce genre de photos. Ah oui c’est vrai dans votre milieu on peut être testé tous les jours et vous avez assez de relations pour avoir une place rapidement à l’hôpital si cela devait vous arriver à vous ou à un de vos proches. Honteux et scandaleux », déplore un troisième internaute.