Heidi Klum se filme nue sous la douche avec son mari

Heidi Klum et Tom Kaulitz ont travaillé leurs vocalises dans une vidéo prise sous la douche.

Ce samedi, les abonnés d’Heidi Klum sur Instagram ont eu la surprise de découvrir dans leur fil d’actualité une vidéo de la mannequin et de son mari… sous la douche. Nu et côte à côte, le couple a profité du moment pour travailler ses vocalises. « Devinerez-vous le film que nous avons regardé? », demande d’ailleurs l’Allemande à sa communauté.

Afin de trouver la réponse, les internautes devaient se référer à la chanson que le couple chantait tant bien que mal. Et visiblement, leur performance n’a pas ébloui les internautes qui ont connu quelques difficultés à trouver le bon film. Après avoir proposé « 50 shades of Grey », « Aquaman », ou encore « Eyes Wide Shut », l’un d’entre eux a finalement trouvé la réponse correcte en proposant « La Reine des Neiges 2 », et plus particulièrement le titre « Dans un autre monde » (« Into the Unknown » en VO).