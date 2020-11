Borat 2 ne parvient pas à égaler son prédécesseur

Il y a 14 ans, Sacha Baron Cohen créait un personnage devenu mythique dans le monde du cinéma en la personne de Borat. Décidé de sortir un second volet juste avant les élections, l’acteur est toutefois tombé sur un os: les choses ont bien changé depuis 2006…

Après le premier opus, Sacha Baron Cohen revient avec ses caméras cachées pour choquer l’Amérique profonde, et nous ouvrir les yeux sur ses penchants réactionnaires. Le hic, c’est que ce constat n’a plus trop de quoi nous surprendre depuis l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Résultat, Cohen pousse la vulgarité d’un cran, et notre fascination retombe net.

On finit même par entrer en empathie avec (quelques-uns de) ces rednecks piégés, comme ce duo de mamas juives répondant aux remarques antisémites de Borat en le couvrant de câlins. Ou encore cette baby-sitter au grand cœur, encourageant la fille de Borat à découvrir son corps par elle-même. Quelques lueurs d’humanité, noyées dans un dispositif réchauffé. 1/5

