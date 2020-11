VIDEO. Un alligator gigantesque filmé dans un golf durant un ouragan

Le Valencia Golf and Country Club d’Orangetree a enregistré la visite d’un invité inattendu ce mercredi 11 novembre. Un alligator aux dimensions ahurissantes a été aperçu en train de se promener sur le green, sans doute dans cette zone à cause de la tempête tropicale nommée Eta.

Donald Trump y réfléchira peut-être à deux fois avant de se rendre au club de golf d’Orangetree, situé en Floride. Si l’actuel président des Etats-Unis est un fan de golf, il est certainement moins amateur d’alligators, et encore moins d’alligators d’une taille totalement disproportionnée.

En effet, Tyler Stolting, qui se déplaçait sur le green en voiturette de golf, a été stupéfait de constater qu’un alligator absolument monstrueux se promenait sur le terrain, ce mercredi 11 novembre. Il a sorti son smartphone pour filmer cette rencontre et de nombreux internautes ont d’ailleurs cru à une fausse vidéo, tant l’animal semble énorme.

Un animal bien réel

Pourtant, le météorologue Matt Devitt confirme qu’il était bel et bien réel, et explique sa présence aussi près des hommes. En fait, la Floride est actuellement touchée par un ouragan, à savoir la tempête tropicale Eta. Ce dérèglement climatique peut donc justifier une attitude différente que d’habitude pour certains animaux.

Finalement, le golfeur n’a pas appelé les autorités et l’a laissé retourner à la nature sans une intervention. Jeff Jone, qui travaille dans ce golf, a déclaré: » Tant que personne ne le nourrit, tout ira bien. » En Floride, il existe plus de deux millions d’alligators, qui peuvent mesurer jusqu’à 3 mètres de long. Les crocodiles y sont beaucoup plus rares, puisqu’il n’en reste que 1.500 spécimens et qu’ils sont considérés comme une espèce menacée d’extinction.