VIDEO. Des robots-loup pour éloigner les ours au Japon

Maitres dans l’art des robots, les Japonais présentent Monster Wolf, un étonnant loup entièrement robotisé destiné à faire fuir les ours sauvages à Takikawa, sur l’île Hokkaido, rapporte la chaîne de télévision nippone NHK. Ce robot-loup bouge la tête, a les yeux qui clignotent et émet des grognements. Et pour le moment, ça marche !

Les Japonais ont observé une recrudescence des attaques d’ours sauvages, principalement dans les zones rurales de l’ouest et du nord du pays. Aussi, toutes les initiatives sont bonnes pour les éloigner des populations, y compris donc les plus loufoques. Car, en plus de faire peur aux ours (et à certains humains aussi) et de les éloigner, Monster Wolf est également doté de capteurs capables de les détecter et donc de se mettre à bouger et à grogner, tel un véritable loup, en leur présence.

Selon son concepteur, le robot peut émettre jusqu’à 60 sons différents, dont des bruits d’armes et d’humains en plus de cris de bête. Quant à ses yeux rougissants dans la pénombre, ils ont de quoi faire reculer le plus impressionnant des ours. A noter que si les populations locales sont obligées de se tourner vers un faux loup, c’est que cette espèce a purement et simplement disparu de l’archipel depuis plus d’un siècle.

Si cette opération, en phase de test, s’avère être un succès à Takikawa, d’autres robots-loups seront livrés près d’autres villes, des dizaines de prototypes étant déjà prêts. C’est bien parti puisque depuis l’installation des premières machines, aucune nouvelle attaque n’a été signalée…