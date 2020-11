Le tournage de « Friends » se tiendra en mars prochain

L’impatience est à son comble pour les fans de la série « Friends » qui attendent désespérément les retrouvailles de la bande de potes. D’après Matthew Perry, alias Chandler, le tournage de l’épisode spécial dans lequel les acteurs et actrices de la série culte se retrouveront pour la première fois, a été reprogrammé pour « début mars » prochain.

L’épisode devait être diffusé en août dernier, mais évidemment, la pandémie de coronavirus a mis un coup d’arrêt à la production. Alors qu’aucune communication n’avait été faite depuis des mois, on croyait le projet presque mort. L’interprète de Chandler a posté sur Twitter la bonne nouvelle : « Les retrouvailles de Friends sont reprogrammées pour le début du mois de mars. Il semble que nous ayons une année chargée à venir. Et c’est ce que j’aime ! ».

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020