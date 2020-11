Les régimes végétarien, macrobiotique ou sans gluten pour une alimentation équilibrée

La crise du coronavirus apporte, outre de nombreux inconvénients, pas mal d’opportunités aussi. Nous avons ainsi plus de temps pour préparer de délicieux petits plats. En ces temps où la plupart des clubs sportifs ferment leurs portes, il est plus que jamais important de se nourrir sainement. Et dans ce cas, les trois mots-clés sont : végétarien, macrobiotique et sans gluten.

1. Végétarien

Près d’un quart des Belges de moins de 34 ans mangent végétarien au moins trois fois par semaine. La santé, le bienêtre animal et l’environnement sont les trois raisons les plus citées par nos concitoyens pour consommer moins de viande et de poisson. Tel est le constat d’une enquête menée plus tôt dans l’année par iVox auprès de 1.000 Belges.

Ce qui empêche surtout les Belges de laisser tomber plus souvent la viande et/ou le poisson, c’est, d’après le sondage, le désintérêt, suivi par la peur de la perte de goût et le prix d’un repas végétarien. Il existe toutefois actuellement déjà de nombreux bons exemples de délicieux classiques que l’on peut transformer en repas végétariens, comme la recette que nous vous proposons ci-contre.

2. Macrobiotique

Le régime macrobiotique a connu son heure de gloire dans les années 70 et 80. C’est une doctrine sanitaire qui repose sur des idées tirées du bouddhisme et vise un équilibre entre le yin et le yang en alimentation. Les partisans de cette philosophie croient que la personne qui privilégie les aliments yang, comme la viande, a tendance par conséquent à faire automatiquement des choix yin, comme le sucre.

Ce qui signifie en fin de compte qu’un choix malsain en provoque un autre. C’est pourquoi il est important de choisir le moins possible des aliments yin ou yang, mais bien des aliments au milieu. En termes moins vagues, « macrobiotique » signifie que les aliments ne peuvent pas être traités chimiquement, fertilisés artificiellement ou cultivés en serre. L’alimentation macrobiotique est majoritairement végane. Le régime standard macrobiotique se présente comme suit :

•50-60 % de céréales et de produits céréaliers (sans ou avec gluten)

•20-25 % de légumes

•12 % de légumineuses et d’algues •6 % de soupe

•7 % d’autres produits

3. Sans gluten

Le régime sans gluten est une mode plus récente dans le monde alimentaire en constante évolution. Le gluten est un mélange de protéines existant à l’état naturel dans certaines céréales. Le pain, la pâtisserie et les pâtes sont fabriqués à partir de ces céréales, pour ne citer que quelques exemples. De plus en plus de personnes choisissent de ne pas consommer de gluten, principalement parce qu’il leur donne des sensations de ballonnement.

En outre, la maladie cœliaque ou l’intolérance au gluten est aujourd’hui quatre fois plus fréquente qu’il y a 50 ans. Néanmoins, un régime totalement sans gluten n’est pas une bonne idée pour la plupart d’entre nous. Les céréales, et principalement le blé, sont un élément important de notre alimentation quotidienne. Ce n’est pas un hasard si la pyramide alimentaire classique place les céréales et le pain juste au-dessus de l’eau au deuxième « étage ».