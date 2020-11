La folie TikTok pourrait dépasser le milliard d’utilisateurs en 2021

TikTok est décidément le réseau social du moment. La plate-forme pourrait franchir le cap du milliard d’utilisateurs d’ici 2021, selon les prévisions du site App Annie. Une énorme opportunité commerciale qui pourrait se concrétiser en pleine crise économique. Pourtant, rien n’est encore joué puisque TikTok est toujours menacé d’interdiction sur le sol américain.

Le succès de TikTok n’est pas près de s’arrêter. D’après le site App Annie, qui analyse les différentes applications, le dernier réseau social en vogue accueillera plus d’un milliard d’utilisateurs actifs d’ici 2021. Plus précisément, les prédictions prévoient plus de 1,2 milliard d’utilisateurs actifs par mois. « TikTok a connu une forte croissance de ses utilisateurs actifs en se constituant une présence mondiale considérable en 2020 – triplant presque de taille depuis 2018. En 2021, nous attendons à ce que TikTok non seulement atteigne une place convoitée dans le club du milliard d’utilisateurs actifs par mois, mais qu’il passe à 1,2 milliard », a indiqué App Annie.

Une immense opportunité commerciale

Une consécration pour le réseau social créé en 2016 qui pourrait donc rejoindre le cercle très fermé des réseaux sociaux ayant déjà atteint le milliard d’utilisateurs regroupant Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, YouTube et WeChat.

Une opportunité également économique de taille puisqu’avec un tel marché florissant, les marques pourraient bien être de plus en plus nombreuses à rejoindre la plateforme dans un contexte économique où le numérique joue un rôle plus que jamais indispensable. TikTok a part ailleurs décroché la deuxième place du classement des applications ayant engendré le plus de dépenses de la part de ses utilisateurs au troisième trimestre 2020 (hors applications de jeux), prouvant ainsi son énorme potentiel commercial. Bien que TikTok s’appuie sur des publicités pour monétiser son application, la plateforme permet également à ses utilisateurs de générer des revenus grâce à des cadeaux virtuels utilisés comme des pourboires.

Un avenir aux USA ?

Une belle perspective d’avenir pour l’application qui se trouve dans le viseur de l’administration du président sortant Donald Trump. Dans la tourmente ces derniers mois, accusé d’espionnage, le réseau social a échappé in extremis à son interdiction sur le sol américain. Avec la victoire annoncée de Joe Biden, le sort de TikTok semble s’éclaircir, mais pour combien de temps ? Le projet de rachat de la plateforme par une entreprise américaine est toujours en discussion.