Une fête après des funérailles cause cinq décès de plus

A Birmingham, une fête de rue avait été organisée en pleine rue en l’honneur d’une personne décédée du coronavirus. Environ 200 personnes se sont retrouvées au même endroit, ce qui a causé d’autres contaminations à la Covid-19 et cinq de ces personnes sont décédées par la suite.

Suite aux funérailles d’une personne décédée du coronavirus, une grande fête a eu lieu dans les rues de Birmingham, réunissant jusqu’à 300 personnes. Lors de l’enterrement déjà, 200 personnes s’étaient rendues au cimetière, alors que les enterrements sont actuellement limités à 30 personnes maximum.

Paul Lankester, conseiller municipal de la ville, a appris que cinq personnes ayant participé à cet événement en rue ont contracté la Covid-19 et sont décédées. « Je ne vais pas dire où, quand, comment, qui et quelle foi était en cause. Mais à ces funérailles, il y avait plus de 200 personnes au cimetière et ils ont ensuite semé la zizanie dans le quartier. Nous ne pouvions pas intervenir car nous n’avons même pas été mis au courant » déplore-t-il.

Eviter ce type de rassemblements

M. Lankester déplore par ailleurs que les personnes positives au coronavirus soient acceptées aux funérailles de leurs proches depuis peu, une décision qu’il juge « absolument consternante ». Dans une lettre adressée à la mosquée qui avait pris en charge la cérémonie, le conseiller a rappelé l’importance de respecter les règles mises en place, sous peine de sanction. La ville de Birmingham s’engage désormais à poursuivre ce type de réunions illégales.

Le Britannique révèle par ailleurs que les autorités se servent des réseaux sociaux pour prévenir ce genre d’incidents. Cette surveillance a permis à la police d’éviter plusieurs cérémonies de ce type. « Nous avons escorté les personnes concernées et l’enterrement s’est arrêté. Ne pas respecter ces règles est un manque de respect envers les défunts », affirme-t-il.