Cette application permet de comprendre ce que votre chat essaie de vous dire

Vous avez toujours rêvé de comprendre ce que votre chat essayait de vous dire? L’application Meow Talk est ce qu’il vous fallait! Celle-ci identifie l’intention qui se trouve dans le miaulement de votre chat sur base, que vous enregistrez avec votre smartphone.

Amateurs de chat, vous êtes au bon endroit. Javier Sanchez et son équipe ont récemment découvert que vos animaux de compagnie avaient au total neuf intentions différentes. C’est grâce à ces intentions qu’ils tentent de communiquer à leur maître qu’ils ont faim ou qu’ils ont mal, par exemple.

Sur base de ce constat, ils ont développé une application qui permet d’enregistrer le miaulement de votre chat et de l’analyser. Celle-ci vous traduit donc son intention et vous indique ce dont il a besoin. « Le chat a neuf intentions générales: elles représentent ses humeurs et ses états d’esprit. Mais chaque chat a également son propre miaulement qui va au-delà de ces neuf intentions générales”, peut-on lire dans la description de l’application.

Cette technologie n’en est encore qu’à ses balbutiements mais elle est d’ores et déjà téléchargeables depuis vos smartphones Apple et Androïd, sous le nom « Meow Talk ». A l’origine de ce projet, M. Sanchez espère que ce premier pas lui permettra d’aller plus loin dans ses recherches. Son but ultime: développer un collier qui traduit les miaulements de votre chat en direct.