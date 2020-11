VIDEO. Le message poignant d’un infirmier juste avant de décéder du coronavirus

Sergio Hernandez, un infirmier de 28 ans vivant au Mexique, est décédé suite à une contamination à la Covid-19. Le jeune homme, qui avait perdu sa soeur aînée l’été dernier, avait adressé un message plein d’espoir à sa famille, quelques heures avant que son état ne se dégrade et qu’il perde son combat contre la maladie.

Au Mexique, près de 100.000 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de la crise, ce qui en fait un pays particulièrement touché par la maladie. Les histoires tragiques sont nombreuses, comme en Belgique et partout ailleurs, mais celle-ci a de quoi émouvoir.

Sergio Humberto Padilla Hernandez, un jeune infirmier de 28 ans, avait été testé positif à la Covid-19 le 22 octobre dernier. Il s’était alors isolé à son domicile, où il s’attendait à rapidement se rétablir. Sauf que deux semaines plus tard, il ne parvient plus à respirer et est donc emmener d’urgence à l’hôpital. Comme le veut la procédure, il est alors intubé, car il avait perdu 90% de ses capacités pulmonaires à cause du coronavirus.

Une famille déchirée

Malgré la situation critique, Sergio avait profité d’un moment au lit pour se filmer et livrer un message poignant à sa famille: « Je vais me rétablir, c’est ce que Dieu veut. Je sais que vous priez pour moi et ma santé, chers amis et famille. Quoi qu’il arrive, vous ferez toujours ce qui est le mieux pour moi. Je vous aime. » Quelques heures plus tard, le valeureux infirmier s’est éteint à cause de la Covid-19, alors qu’il était jeune et en bonne santé.

Cette histoire est d’autant plus dur que la famille avait déjà été touchée par le décès de sa soeur aînée, âgée de 30 ans seulement. Sa mère avait été brièvement hospitalisée, tandis que son père est toujours sous respirateur. Sergio avait une épouse et un fils de 5 ans, qui n’ont pas été contaminés par la maladie.