Commerces, horeca: voici ce qu’il faut attendre du Comité de concertation

Ce vendredi, le Comité de concertation se réunira à 14h00 pour faire le point sur la situation sanitaire du pays et l’évolution de la pandémie. Toutefois, il ne faut s’attendre ni à un durcissement des mesures en place, ni à un assouplissement, s’accordent à dire plusieurs experts.

Il y a deux semaines, le Comité de concertation prenait des mesures fortes pour endiguer la pandémie de coronavirus, à commencer par la fermeture des commerces non-essentiels et de l’horeca. Les chiffres de ces derniers jours sont encourageants et la Belgique semble avoir évité le scénario catastrophe, mais il ne faut pas s’attendre pour autant à un assouplissement des règles lors du Comité de concertation qui se tiendra aujourd’hui à 14h00.

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a d’ores et déjà tenu à clarifier la situation, en expliquant ce qui serait à l’ordre du jour: « Aujourd’hui, il est trop tôt pour annoncer ou se prononcer sur un assouplissement des mesures. On va évaluer les chiffres, que l’on suit de très près. Il faut se rendre compte que, pour les hôpitaux, on a reporté des soins importants, on a créé de la capacité additionnelle. Bref, il est trop tôt pour se prononcer et je ne veux pas faire de fausses promesses. On se rend compte que c’est une période très importante avec Noël, Saint-Nicolas, … On le sait et on prendra ça en compte. »

Une reprise progressive des activités

A l’ordre du jour, il n’y a donc pas d’assouplissements prévus, mais les commerces non-essentiels pourraient être les premiers à bénéficier d’une réouverture. « On peut imaginer d’abord de rouvrir les magasins avec des règles très précises : pas plus de 30 minutes, un seul client, hygiène des mains », estime Yves Van Laethem, interrogé par nos confrères de SudPresse.

« Pour les professions de contact, comme les coiffeurs, c’est plus compliqué. Pour les restaurants, par contre, j’ai peu d’espoir que ce soit avant la fin de l’année », poursuit-il. « Ces assouplissements sont une nouvelle que tout le monde attend et je le comprends, surtout à cette période de l’année. » Les mesures prises il y a deux semaines portent jusqu’au 13 décembre et seront évaluées au niveau politiquer le 1er décembre prochain.