VIDEO. Un cycliste tombe dans les cactus et se retrouve recouvert d’épines

Un cycliste amateur a été transporté à l’hôpital pour se faire enlever des milliers d’épines après s’être écrasé dans un lit de cactus lors d’une course en Argentine, selon le Daily Mail.

Diego Moreno, qui a heurté un nid-de-poule alors qu’il roulait à l’arrière d’un petit peloton à Buenos Aires, a été aidé par des habitants après sa chute.

Ces derniers lui ont retiré des milliers d’épines plantées dans le corps, mais Moreno a néanmoins été admis à l’hôpital pour se faire enlever les épines restantes.

Le cycliste était très heureux que ses blessures soient mineures, expliquant même qu’il aurait pu être aveuglé sans ses « lunettes » et son « casque ».

« J’étais avec trois autres coureurs, en bout de file », a-t-il expliqué à la presse locale. « Je n’ai pas vu ce petit trou dans l’asphalte et j’ai heurté le nid-de-poule. Dieu merci, je portais des lunettes et un casque, et je ne me suis blessé ni au visage ni à la tête. »

Une vidéo montre Moreno sortant de son bain de cactus avec des épines plantées dans tout le corps.