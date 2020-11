VIDEO. Il se filme pour montrer les ravages du coronavirus sur son goût

Russell Donnelly, un internaute de 30 ans, a montré sur TikTok à quel point le coronavirus avait altéré son odorat et son goût en mangeant des « trucs un peu durs ».

Il y a quelques jours, Russell Donnelly a en effet été diagnostiqué positif au Covid-19. Pour prouver les effets de la maladie sur son odorat et son goût, il s’est filmé en train de manger de l’oignon cru et de l’ail.

« Je suis actuellement positif au Covid et je ne peux rien goûter », a-t-il expliqué. « Tout le monde me dit d’essayer de manger des trucs désagréables mais je n’ai rien de méchant chez moi, alors j’ai pensé que je mangerais juste des trucs un peu forts ou piquants, juste pour voir à quoi ça ressemble. »

En croquant dans un oignon rouge cru, on l’entend dire qu »il ne goûte « rien », mais si cela lui remonte ensuite par les sinus et que cela « lui fait mal ». Quant à son verre de jus de citron? Rien non plus, ni avec la pâte d’ail, d’ailleurs. « C’est un virus dingue », ajoute-t-il face caméra.

Dans une autre vidéo, on le voit se brosser les dents avant de boire du jus d’orange, mordre dans « l’oignon d’il y a deux jours », continuer avec du vinaigre balsamique, du vinaigre de cidre et enfin un morceau de citron cru. Pour un troisième clip, on le voit tenter un Oreo farci au wasabi. Résultat: « Toujours pas de saveur en bouche » mais « à part ça, je suis à 100% », a-t-il expliqué à Buzzfeed.