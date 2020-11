La Covid-19 pourrait nuire à la fertilité des hommes même guéris

On connait encore mal, voire très mal, les conséquences à long terme de la Covid-19. Des chercheurs craignent que la maladie puisse réduire la fertilité des hommes qui ont contracté le virus.

Des chercheurs de la Miller School of Medicine de l’Université de Miami ont examiné les testicules de malades de la Covid-19. Un des auteurs de leur rapport estime qu’une altération du sperme à court terme peut survenir chez 50% des hommes. Plus inquiétant, cette altération pourrait persister plus longtemps chez 20% des patients.

L’auteur principal, le Dr Ranjith Ramasamy, professeur agrégé et directeur de l’urologie de la reproduction à la Miller School, souligne qu’il est bien connu que le coronavirus affecte les poumons et les reins, pouvant provoquer une défaillance de ces organes. « Le seul élément commun à ces deux organes est le récepteur ACE2, le récepteur auxquels le virus se lie. Or, celui-ci est présent à haute densité dans les testicules.

Pour l’étude, publiée dans le World Journal of Men’s Health, les chercheurs ont examiné les autopsies de neuf hommes dans le comté de Miami-Dade. Six d’entre eux sont décédés d’une infection au COVID-19 et les trois autres ont été utilisés comme patients témoins. Ils ont analysé le tissu testiculaire et ont constaté que trois des patients présentaient des signes d’altération du sperme, y compris une hypospermatogenèse, qui est une diminution de la production de spermatozoïdes.

Une thèse qui divise

L’hypothèse d’un impact à long terme du nouveau coronavirus sur la qualité du sperme ne fait toutefois pas l’unanimité chez les scientifiques. Cela les surprend, puisque le principal site de reproduction du virus est l’appareil respiratoire. Le virus devrait donc se déplacer dans le sang pour se loger dans les testicules.

Les recherches concernant l’impact du coronavirus sur les testicules ne portent pour le moment que sur des nombres réduits de patients. Elles doivent donc être prolongées et élargies afin de confirmer les constats de l’équipe de la Miller School of Medicine.