Anniversaire et confinement : comment rendre cette journée spéciale pour votre enfant ?

Que l’on soit petit ou grand, fêter son anniversaire en plein confinement n’est gai pour personne. Pour les plus jeunes, c’est parfois d’autant plus compliqué à comprendre. Alors si votre enfant fête son anniversaire pendant cette période particulière, voici quelques idées pour rendre cette journée spéciale et inoubliable.

Décorer la maison

Rien de tel pour créer une ambiance festive que d’accrocher quelques ballons et guirlandes dans la maison ! La veille, accrochez vos décorations, sortez vos photos du Petit et préparez une belle table bien garnie pour le petit-déjeuner. La journée commencera dans l’émerveillement !

Un gâteau qui sort de l’ordinaire

Organiser un buffet de goûter, préparer un gâteau de bonbons, en forme d’animal ou plein de couleurs… Ou passer une commande spéciale à votre artisan pâtissier préféré pour un gâteau à thème ou personnalisé. Un gâteau qui sort de l’ordinaire est l’idéal pour montrer que c’est vraiment une journée spéciale !

Une chasse au trésor

Confinement ou pas, rien ne vous empêche de gâter votre enfant en ce jour spécial ! Lancez-le dans une grande chasse au trésor en laissant des indices dans toute la maison qui le mèneront à son cadeau !

Faîtes participer vos voisins

Demandez à vos voisins et à vos amis de glisser un petit mot dans la boîte aux lettres, un petit cadeau sur le pas de la porte, une banderole à la fenêtre… Ou pourquoi pas, prévoir une chorale dans le voisinage : que chacun depuis sa fenêtre chante une chanson d’anniversaire !

Retrouvez vos proches… virtuellement

S’ils ne pourront pas être sous votre toit pour fêter votre petit comme il se doit, rien n’empêche de vous réunir avec vos proches virtuellement. Pourquoi pas au moment de souffler les bougies ? Partager un moment tous ensemble par visioconférence, ou invitez les copains pour faire un petit coucou de loin. En quelques clics, il est possible d’organiser des jeux à distance, comme un pictionary ou un jeu de mimes.

Une journée pas comme les autres

Même s’il faut rester chez soi, on peut marquer le coup par des activités qui sortent de l’ordinaire… Ou par un condensé des activités préférées du petit ! Enchaîner les jeux de société, construire une cabane, lancer un karaoké, prévoir une chorégraphie d’anniversaire, faire une piñata, savourer –trop de- bonbons, … et finir la soirée en louant le film qu’il rêvait de voir, pop-corn compris bien sûr !

Un montage vidéo

Demander à toute la famille et aux copains de lui souhaiter un « joyeux anniversaire » à travers une courte vidéo. Prenez le temps de faire un petit montage avec une musique qu’il aime. Cela lui fera une belle surprise et lui permettra de se sentir entouré et aimé, même à distance.