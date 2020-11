«Emily in Paris»: une deuxième saison en projet

La série «Emily in Paris» aura une deuxième saison. Malgré les critiques contre cette série accusée d’être bourrée de clichés, le succès est au rendez-vous.

«Emily in Paris» est la dernière création de Darren Star, à qui l’on doit notamment «Sex and the City». Les téléspectateurs y suivent les aventures d’Emily, une jeune américaine talentueuse qui quitte Chicago pour travailler une société de marketing de luxe à Paris. Elle arrive sans connaitre la langue de Molière, et doit s’adapter aux moeures françaises, pas toujours évidentes pour les Anglo-Saxons.

Les critiques français ont accusé la série de cumuler les clichés grotesques sur les Parisiens autant que sur les Américains. «La capitale se résume aux Jardins du Luxembourg, à l’Opéra, la Tour Eiffel, Montmartre… L’héroïne ose le béret et vit dans une ‘chambre de bonne’ qui m’a l’air de faire un bon 50m²», s’amusait un journaliste de France Inter en octobre dernier.

Malgré les critiques, la série a su trouver son public. Netflix a donc décidé de donner une nouvelle chance à Emily. La plateforme l’a fait savoir par le biais d’un faux mémo envoyé par Sylvie, la patronne française d’Emily, à son responsable américain. Elle écrit: «Malgré sa confiance excessive et son manque d’expérience, Emily a réussi pendant sa courte période chez Savoir à charmer certains de nos clients difficiles à impressionner. Appelez ça ‘Bonne chance’, ou l’ingéniosité américaine (je penche pour la première), ses résultats sont impressionnants.» Et d’ajouter: «Espérons qu’en prolongeant son expérience à Paris, Emily consolidera les relations qu’elle a créées et s’immergera plus profondément dans notre culture. Peut-être même parviendra-t-elle à prononcer quelques mots de français!».

Les Français continuent d’en rire

Cette annonce a en tout cas encore amusé les Français, qui ont répondu à leur manière à Netflix.

Pardon le fwanssai : Emily In Paris will be de retour pour une season 2. pic.twitter.com/NrjpzKHtDy — Netflix France (@NetflixFR) November 11, 2020