VIDEO. Il passe 30 ans à creuser un canal pour alimenter son village en eau

En Inde, un homme âgé de 70 ans a passé les 30 dernières années à creuser un canal à la main afin d’alimenter son village en haut. Désespéré de voir les jeunes hommes quitter ses terres arides, Loungi Bhuiya avait décidé d’agir et voit désormais son travail récompensé et apprécié à sa juste valeur.

Il y a 30 ans, Loungi Bhuiya s’était lancé dans une entreprise seule, à savoir de creuser à la main un canal d’irrigation de trois kilomètres de long pour permettre à ses terres arides de devenir cultivables. Cet Indien, vivant à Kolithwa, désespérait de voir les jeunes hommes quitter la région vers des terres plus fertiles et est passé à l’action.

« Il a creusé un canal pour acheminer l’eau d’une rivière naturelle de la forêt de Bagetha Sahwasi jusqu’au village. On pensait tous qu’il était fou », explique le chef du village Vishnupat Bhokta. C’est le départ de ses quatre fils qui a sans doute été la goutte de trop pour cet agriculteur, qui s’est alors mis à l’ouvrage pour rendre son village natal moins hostile.

Un héros local

Et ce travail colossal n’a pas été facilité par les moqueries de son propre clan, ainsi que de tous les autres villageois. Seulement trente ans plus tard, force est de constater que cet Indien a eu raison de croire en son projet, puisqu’il a terminé ce canal, qui mesure un mètre de large et un mètre de profondeur.

Loungi Bhuiya est non seulement devenu un héros local, pour avoir permis à ses terres d’être plus fertiles, mais il a en plus été récompensé par un tracteur, qu’il pourra utiliser pour agrandir son canal… ou pour en creuser un autre?