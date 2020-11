Un facteur qui soutenait les allégations de Trump se rétracte

Un facteur qui avait témoigné d’une fraude lors de l’élection présidentielle américaine mais qui aurait ensuite retiré ses accusations a nié, dans une vidéo postée mardi sur YouTube, être revenu sur son témoignage.

Le facteur, Richard Hopkins (32 ans), avait déclaré que des votes par correspondance étaient antidatés lors des élections dans la ville d’Erie, dans l’État de Pennsylvanie. Dans une déclaration sous serment, il a affirmé que le directeur local de la poste avait donné l’ordre à ses collaborateurs d’antidater les votes par correspondance envoyés après le jour de l’élection, le 3 novembre, afin qu’ils soient toujours éligibles.

Ces allégations ont fait le jeu du président sortant Donald Trump, qui, après sa défaite contre Joe Biden, continue de soutenir qu’une fraude électorale à grande échelle a été commise, ciblant les votes par correspondance – principalement utilisés par les électeurs démocrates. Le locataire de la Maison Blanche n’a toutefois fourni aucune preuve réelle à cet égard jusqu’à présent.

RECORDING: Federal agents “coerce” USPS whistleblower Hopkins to water down story. Hopkins doubles down…

Agent Strasser: “I am trying to twist you a little bit”

“I am scaring you here”…” we have Senators involved…DOJ involved…reason they called me is to try to harness.” pic.twitter.com/tK2JPu6Wqm

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 11, 2020