Il nettoie les rivières avec un aimant et fait le buzz sur TikTok

Armé d’un grappin et d’un aimant, ce jeune français nettoie les plans d’eau de sa région. Vélos, scooters, chariots, pièces métalliques… Evans Guillevin ramasse des déchets en tout genre et ses sessions de pêche à l’aimant font le buzz sur TikTok.

Depuis une quinzaine de jours, Evans Guillevin, 19 ans, s’est lancé dans la pêche à l’aimant dans les plans d’eau de sa région, le Morbihan. Sur TikTok, il a publié ses premières vidéos et celles-ci font déjà le buzz.

Grâce à un aimant double face (pouvant soulever jusqu’à 300 kilos) et un grappin, il retire de l’eau toutes sortes d’objets. « J’ai débuté par l’étang situé devant la mairie, et j’y ai repêché trois chariots de supermarché, un vélo, un cadre de scooter déclaré volé, des boules de pétanque, des barrières, des barres métalliques, et même une canne à pêche et un skateboard », énumère Evans au quotidien Ouest France.

Le scooter volé repêché a été récupéré par la police, le reste des déchets par les services municipaux.

Ses sessions de pêche suivantes ont été tout autant fructueuses, comme en témoignent ses vidéos TikTok. Et cela ne fait que deux semaines qu’Evans s’est lancé dans cette opération.

Une belle initiative citoyenne et écologique !