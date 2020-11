Sinéad O’Connor entre en désintox pour soigner ses « traumatismes et addictions »

La chanteuse Sinéad O’Connor a annulé sa tournée prévue pour 2021, en annonçant via Twitter qu’elle entrait dans un programme de traitement d’un an pour « soigner ses traumatismes et addictions ».

Dans une série de tweet, l’artiste Sinéad O’Connor a annoncé qu’elle se retirait des projecteurs pour un an. « Si cela signifie la fin de ma carrière, qu’il en soit ainsi », lance-t-elle. La chanteuse de 53 ans est désormais bien déterminée à prendre le temps de prendre soin d’elle et de sa santé mentale.

« Je n’ai jamais eu l’envie de me soigner »

« J’ai traversé six années très traumatisantes. Cela a enfin pris fin cette année, et maintenant la guérison commence », écrit l’interprète de « Nothing Compares 2 U ». « Cette année, j’ai perdu un être cher. Cela m’a tellement affectée que je suis devenue accro à une drogue qui n’est pas du cannabis. Le cannabis, j’y suis déjà accro depuis 34 ans », poursuit-elle.

« J’ai grandi dans beaucoup de traumatismes et de violence. Ensuite, je me suis lancée dans la musique et je n’ai jamais pris le temps de me soigner. Je n’en avais pas l’envie non plus. » Désormais, l’artiste se dit « prête à recevoir de l’aide » et s’est donc inscrite dans un programme de traitement qui durera une année entière. Elle espère, à terme, être enfin guérie de ses troubles mentaux et de ses addictions.

Son retour déjà annoncé

Dans son message, la chanteuse demande le soutien de ses fans et de ses partenaires. Elle assure enfin qu’elle sera bel et bien de retour en 2022, avec un nouvel album et une tournée. « Si je prends le temps de guérir, je pourrais ensuite repartir pour une vie entière de tournées », ajoute-t-elle.

Enfin, la chanteuse a promis qu’elle parlerait « très clairement de ces traumatismes » dès 2022.

Entre-temps, ses mémoires sortiront en juin 2021.